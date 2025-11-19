CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Gürsel Aksel çilingiri Juan

Gürsel Aksel çilingiri Juan

Süper Lig'de Gençlerbirliği ve Kasımpaşa galibiyetleriyle tekrar Avrupa yarışına ortak olan Göztepe'de Juan, şov yapıyor.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Gürsel Aksel çilingiri Juan

Süper Lig'de Gençlerbirliği ve Kasımpaşa galibiyetleriyle tekrar Avrupa yarışına ortak olan Göztepe'de Juan, şov yapıyor. 2-0'lık Kasımpaşa galibiyetinde iki golü de atarak futbol resitali sunan 23 yaşındaki Brezilyalı santrfor, İzmir'deki son iki galibiyeti getiren gollere de imza attı. Sambacı, bu hafta İzmir'de oynanacak Kocaeli maçında da Stanimir Stoilov'un önemli kozlarından birisi olacak.

