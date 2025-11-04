Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, son iki sezondur başarılı performansıyla dikkat çeken Göztepe'ye övgü yağdırdı. İzmir ekibinin takdir edilmesi gerektiğini belirten Hacıosmanoğlu, "Her şey parayla olmuyor. Bunu hem Mehmet Sepil'e hem de yabancı ortağına geçen yıl beni ziyaret ettiklerinde söylemiştim. 9 milyon euro bütçeleri vardı, o zaman da açıklamışlardı. Bu bütçeyle elde ettikleri başarı ortada. Forvetlerini 2 milyon euroya aldılar ve 20 milyon euronun üzerine sattılar. Yabancılar gelsin alsın takımları. Alıp bir yere mi götürecek? Burada yatırım yapacak. Takımı şehir dışına mı götürecek? Alacak yatırım yapacak. Şirketleşme önemli" dedi.