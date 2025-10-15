Göztepe'nin orta saha oyuncusu Junior Olaitan değeri artıyor!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan, geldiği günden itibaren değerini kat kat artırdı. Yaz döneminde Fransa Lig 2 ekibi Grenoble takımından gelen 23 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılılarda gösterdiği etkili performansla kısa sürede dikkat çekti. Geldiği zaman maliyeti 500 bin Euro olarak gözüken Olaitan, 3 ayda değerini 1 milyon 200 bin euro seviyesine çıkardı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Göztepe'nin son 2 maçında görev alamayan orta saha oyuncusu tamamen iyileşti. Benin Milli Takımı'na davet edilen Olaitan, Afrika Uluslar Kupası 2025 Elemeler Grup D Grubu'nda Nijerya ile oynanan maçta görev aldı. 56'ncı dakikada oyuna dahil olan Olaitan'ın pazar günü deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında da görev yapacağı ifade edildi. Göztepe'de 6 karşılaşmaya çıkan 443 dakika süre alırken 1 kez ağları sarstı.