Ziraat Türkiye Kupası
Göztepe'nin orta saha oyuncusu Junior Olaitan değeri artıyor!

Göztepe'nin orta saha oyuncusu Junior Olaitan değeri artıyor!

Fransa Lig 2’den transfer edilen Beninli orta saha Junior Olaitan, sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla 3 ayda değerini yükseltti. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 12:02
Göztepe'nin orta saha oyuncusu Junior Olaitan değeri artıyor!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan, geldiği günden itibaren değerini kat kat artırdı. Yaz döneminde Fransa Lig 2 ekibi Grenoble takımından gelen 23 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılılarda gösterdiği etkili performansla kısa sürede dikkat çekti. Geldiği zaman maliyeti 500 bin Euro olarak gözüken Olaitan, 3 ayda değerini 1 milyon 200 bin euro seviyesine çıkardı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Göztepe'nin son 2 maçında görev alamayan orta saha oyuncusu tamamen iyileşti. Benin Milli Takımı'na davet edilen Olaitan, Afrika Uluslar Kupası 2025 Elemeler Grup D Grubu'nda Nijerya ile oynanan maçta görev aldı. 56'ncı dakikada oyuna dahil olan Olaitan'ın pazar günü deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında da görev yapacağı ifade edildi. Göztepe'de 6 karşılaşmaya çıkan 443 dakika süre alırken 1 kez ağları sarstı.

