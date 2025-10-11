CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Göztepe'de İbrahim Sabra şoku!

Göztepe'de İbrahim Sabra şoku!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Ürdün Milli Takımı'na davet edilen İbrahim Sabra, Bolivya ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıktı. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 12:57
Göztepe'de İbrahim Sabra şoku!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Ürdün Milli Takımı'na davet edilen İbrahim Sabra'nın sakatlanması şok etkisi yarattı. Ürdün'ün Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Bolivya ile oynadığı hazırlık maçında 15'inci dakikada acılar içinde yerde kalan Göztepe'nin golcüsü Sabra oyuna devam edemedi. 15'inci dakikadaki pozisyonun ardından müdahale sonucu Sabra'nın yerden kalkamaması sonrası oyun durdu ve sağlık görevlileri sahaya girdi. Kenara getirilen Sabra tekrar sahaya döndü ve kendini denedi. Ancak Ürdünlü futbolcu acıya dayanamadı ve kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Sabra, sahayı sekerek terk etti. Sabra'nın ağrılarının sürdüğü öğrenilirken, çekilecek MR sonrası oyuncunun durumu netlik kazanacak.

