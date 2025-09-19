CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Göztepe'den 4 imza!

Göztepe'den 4 imza!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geleceğe yatırım amaçlı 4 genç futbolcuyla sözleşme imzalayıp altyapısına dahil etti. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 11:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe'den 4 imza!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geleceğe yatırım amaçlı 4 genç futbolcuyla sözleşme imzalayıp altyapısına dahil etti. Sarı-kırmızılılardan yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz yeni sezon yapılanması kapsamında Nevzat Tan Üzel, Salem Bouajila, Zakaria Tindano ve Prince Manu Balladom ile sözleşme imzaladı. Genç oyuncularımıza Göztepemiza hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılarla dola bir kariyer diliyoruz" denildi.

Bu sezon U19 Takımı'nda forma giyecek genç oyuncuların gelişimi yakından takip edilecek ve futbolcular ihtiyaç duyulması halinde A takım kadrosunda da yer alabilecek. Daha önce altyapıya alınan Dennis'i A takımda vitrine çıkaran teknik direktör Stanimir Stoilov geçen hafta deplasmanda oynanan Kayserispor maçında Finlandiyalı golcü Salem Bouajila'yı kadroya dahil etmiş ancak genç oyuncuyu oyuna almamıştı. Göztepe, futbol şubesini yöneten Sport Republic'in scout ekiplerinin keşfettiği potansiyeli olan yabancı oyuncuları bünyesine katıyor.

REKLAM - Aşk ve Gözyaşı
G.Saray 4 yıl sonra ilk defa...
DİĞER
Can Borcu'nda Handan ve Mehmet’e kötü sürpriz!
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ulaştı... 21 Eylül'ü işaret etti
Alman basını açıkladı: G.Saray ve Can Uzun...
F.Bahçe 2 isme yapılan teklifi reddetti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına, Gaziantep FK'ya kaybetmiyor! Fırtına, Gaziantep FK'ya kaybetmiyor! 11:18
Aziz Yıldırım resmen açıkladı! Seçimlerde... Aziz Yıldırım resmen açıkladı! Seçimlerde... 11:12
G.Saray 4 yıl sonra ilk defa... G.Saray 4 yıl sonra ilk defa... 11:01
Muslera gündem oldu! 15. saniyede... Muslera gündem oldu! 15. saniyede... 10:54
Hatayspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor Boluspor maçı CANLI İZLE! Hatayspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor Boluspor maçı CANLI İZLE! 10:51
Alman basını açıkladı: G.Saray ve Can Uzun... Alman basını açıkladı: G.Saray ve Can Uzun... 10:15
Daha Eski
Ümraniyespor-Iğdır FK maçı saat kaçta? Ümraniyespor-Iğdır FK maçı hangi kanalda? Ümraniyespor-Iğdır FK maçı saat kaçta? Ümraniyespor-Iğdır FK maçı hangi kanalda? 10:08
İstanbulspor-Çorum FK maçı saat kaçta? İstanbulspor-Çorum FK maçı hangi kanalda yayınlanıyor? İstanbulspor-Çorum FK maçı saat kaçta? İstanbulspor-Çorum FK maçı hangi kanalda yayınlanıyor? 09:54
Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan 09:54
G.Saray dış basında manşetlerde: Osimhen'siz Türkler... G.Saray dış basında manşetlerde: Osimhen'siz Türkler... 09:51
F.Bahçe'de kritik gün! F.Bahçe'de kritik gün! 09:49
Serik Spor-Bandırmaspor maçı saat kaçta? Serik Spor-Bandırmaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Serik Spor-Bandırmaspor maçı saat kaçta? Serik Spor-Bandırmaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? 09:42