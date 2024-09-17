  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Göztepe

Göztepe'de Yalçın Kayan bilmecesi

Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Fenerbahçe maçının ardından tartıştığı Teknik Direktör Stanimir Stoilov tarafından kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılması gündeme gelen orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, transfer döneminde hiçbir kulübe gidemedi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 12:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe'de Yalçın Kayan bilmecesi

Süper Lig'de 23 Eylül Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Kayserispor'u konuk edecek Göztepe'de Yalçın Kayan bilmecesi yaşanıyor. Ligin 2'nci haftasında oynanan Fenerbahçe maçının ardından tartıştığı Teknik Direktör Stanimir Stoilov tarafından kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılması gündeme gelen orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, transfer döneminde hiçbir kulübe gidemedi. Süper Lig'de Başakşehir, Antalyaspor ve Aylanyaspor, 1'inci Lig'de de Kocaelispor ve Iğdır FK ile adı anılan tecrübeli futbolcu, talipleri çok olmasına rağmen transfer yapamadı.

Göztepe'nin Yalçın Kayan'a talip olan kulüplerden bonservis bedeli olarak 450 bin Euro istediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulübün altyapısında yetişen Yalçın Kayan'ın ise bir sezon için 400 bin Euro talep ettiği bildirildi. Göztepe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun affedilip affedilmeyeceği ise belirsiz. Bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Yalçın'ın ocak ayına kadar takımdan ayrı kalacağı ve ara transfer döneminde başka bir kulübe gideceği ifade edildi. Toplamda 144 maçta Göztepe formasını terleten Yalçın 13 gol ve 4 asistle oynadı. Öte yandan sarı-kırmızılıların son transferi Fofana da İzmir'e gelip takıma katıldı.

Reklam
Buruk'tan derbi öncesi takıma flaş uyarı!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Jose Mourinho için olay sözler! “Galatasaray’a tezgah hazırlıyor” Derbi öncesi…
Narin Güran cinayetinde son durum | Kara kutu yenge Hediye Güran mı? Amca Fuat Güran'ın İfadesi ortaya çıktı | Şüpheliler adliyede
F.Bahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya!
Buruk'tan radikal karar! F.Bahçe derbisinde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Samsunspor - Başakşehir maçı ne zaman? Samsunspor - Başakşehir maçı ne zaman? 12:14
Göz-Göz'de Yalçın Kayan bilmecesi Göz-Göz'de Yalçın Kayan bilmecesi 12:06
Hatayspor'da Bodrum maçı hazırlığı Hatayspor'da Bodrum maçı hazırlığı 11:58
PSG - Girona maçı hangi kanalda? PSG - Girona maçı hangi kanalda? 11:52
Manchester City - Inter maçı hangi kanalda? Manchester City - Inter maçı hangi kanalda? 11:48
Club Brugge - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Club Brugge - Borussia Dortmund maçı ne zaman? 11:45
Daha Eski
Buruk'tan derbi öncesi takıma flaş uyarı! Buruk'tan derbi öncesi takıma flaş uyarı! 11:43
Kıbrıs Rum Kesimi'nde çirkin provokasyon! Kıbrıs Rum Kesimi'nde çirkin provokasyon! 23:55
Mourinho'nun kariyerindeki çarpıcı detay! Mourinho'nun kariyerindeki çarpıcı detay! 23:59
F.Bahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya! F.Bahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya! 00:39
Bugün kimin maçı var? 17 Eylül Salı Bugün kimin maçı var? 17 Eylül Salı 08:25
Ankersen farkı Ankersen farkı 09:36