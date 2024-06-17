Forvete Sowe

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'nin, Süper Lig'den düşen Ankaragücü'nün forveti Ali Sowe ile ilgilendiği öğrenildi. Gambiyalı golcüyle görüşmelerde bulunan yönetimin, olumlu yanıt aldığı bildirildi. Futbol kariyerine Süper Lig'de devam etmek isteyen 29 yaşındaki Sowe'yle sarı- kırmızılıların yanı sıra birçok kulübün ilgilendiği de vurgulandı. İzmir ekibinin, tüm şartlarını zorladığı belirtildi.

İTALYA'DA OYNADI

Sowe, Rus ekibi Rostov'dan kiralık olarak geldiği Ankaragücü'nde 2022-23'te 36 maçta 16 gol, 4 asistle dikkatleri üzerine çekmiş, sarı-lacivertliler de tekrar kiralama yoluna gitmişti. Kariyerinde İtalya'da Chievo Verona, Modena, Lecce, Arnavutluk'ta KF Skenderbeu ve Bulgaristan'da CSKA Sofia gibi takımlarda da görev yapan Ali Sowe, 9 kez de Gambiya Milli Takımı'nda forma giydi.