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İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi uzatıldı

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'e yükselen Göztepe'de takım kaptanı olan İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 15:15
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İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi uzatıldı

Süper Lig'e yükselen Göztepe'de takım kaptanı İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Ailemize katıldığı ilk günden itibaren kulübümüzü evi olarak benimseyen, şanlı formamızı sırtına geçirdiği ilk andan itibaren büyük bir özveriyle mücadele eden kaptanımız İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi, şartların yerine gelmesiyle birlikte 1 yıl uzamıştır. Şanlı formamızla nice başarılar kaptan." ifadelerine yer verildi.

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