Kanatsızkuş Göztepe'ye

Göztepe, Rizespor forması giyen 26 yaşındaki forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'la prensip anlaşmasına vardı. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki golcü oyuncunun kulübü Rizespor'la anlaşarak transferi noktalamak istiyor. Öte yandan genç santrforun yeşil-mavililerle 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon 32 maçta oynayan Kanatsızkuş, 5 gol, 3 asist yaptı.

Transfer yasağı bulunan Altay'da yönetim sol bek Özgür Özkaya ile ön libero Ceyhun Gülselam ile 2025 yılına kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Bodrumspor, Denizlispor'la yollarını ayıran Muhammed Gönülaçar ile sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlılar iç transferde de orta saha Erkan Değişmez ve Yekta Kurtuluş'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

3. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka, Buca'dan 32 yaşındaki stoper Mazlum Demir'le söz kesti. Tecrübeli savunmacı, Menemen altyapısından yetişti.

Manisa FK, en son Antalyaspor'da forma giyen ve takımdan ayrılan kaleci Muhammed Alperen Uysal'la anlaştı. Siyah- beyazlılar, 29 yaşındaki tecrübeli eldivenle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bursa'da Recep Günay'ın göreve gelmesiyle kontratı biten ve anlaşılması beklenilen Hasan Ayaroğlu ile Enver Cenk Şahin, ayrıldı. Kontratı süren Kubilay Sönmez de ayrılmanın eşiğinde bulunuyor.