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Kaleye iki aday

Göz-Göz, Giresunspor’dan 34 yaşındaki Ferhat ve Ümraniye’den 28 yaşındaki Orkun için bastırıyor.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Kaleye iki aday

Süper Lig'i hedefleyen Göztepe, yeni sezona iddialı girmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İzmir temsilcisi, Arda Özçimen'in yanına hem rotasyon oluşturup hem de rekabet edebilecek yerli bir kaleci transfer etmek istiyor. Yönetim, bonservisi elindeki iki kaleciyi gündemine aldı. Bu kalecilerden birisi, son olarak Giresunspor forması giyen 34 yaşındaki Ferhat Kaplan olurken, diğeri ise Ümraniyespor'da görev alan 28 yaşındaki Orkun Özdemir. Göz-Göz, uygun şartların oluşması durumunda iki kaleciden birini kadrosuna katacak.

YABANCI FUTBOLCU KRİZİ ÇIKTI

Göztepe'yi yabancı telaşı da sardı. Kadrosunda 7 yabancı oyuncusu bulunan sarı-kırmızılılar, statü gereği sadece 1 futbolcu transfer edebilecek. Mamah, Ngalina, Traore, Loue, Palmer, Tijanic ve Kvasina'nın sözleşmelerinin bulunduğu İzmir ekibi, 20 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Diallo'yla da anlaştı. Diallo'nun gelmesiyle yabancı sayısının 8'e ulaşacağı Göz-Göz'ün transfer yapabilmesi için oyuncu göndermesi gerekecek. Sarıkırmızılıların Tijanic'e gelen teklifleri değerlendirdiği, ayrıca Loue'yle de yola devam etmeyi düşünmediği öğrenildi.

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