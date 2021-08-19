Göztepe transferde rotayı İspanya'ya çevirdi! Allan Nyom...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Avrupa'yı hedefleyen Göztepe'de transfer harekatı sürüyor. Antalyaspor maçında savunmanın sağında Murat Paluli'nin aksaması üzerine teknik direktör Ünal Karaman bu pozisyon için transfer talep etti. Yönetim de sağ bek transferi için girişimlere yeniden başlarken gündeme daha önce de listeye alınan Allan Nyom geldi. Kurmaylar, İspanya'da Getafe forması giyen 33 yaşındaki başarılı savunmanın menajerine ulaşıp nabız yokladı. La Liga'da mücadele eden İspanyol temsilcisiyle sözleşmesi devam eden futbolcunun maddi şartları sorgulandı.

OYUNCU SICAK BAKIYOR

Kamerunlu oyuncunun Süper Lig'de Göztepe forması giymeye sıcak bakabileceği ifade edilirken, yönetim transferi bir an önce bitirmek için çaba harcıyor. Futbolcuyla anlaşılması durumunda Getafe kulübüyle bonservis pazarlığına oturacak olan Göz-Göz, uygun bir bedelle Nyom'u kadroya katmayı planlıyor. Göztepe'de sözleşmesi biten Lamine Gassama'nın ayrılığından sonra sağ bekte elde sadece geçen yıldan Murat Paluli ve Kerim Alıcı kaldı.

TARAFTARDAN BİLET TEPKİSİ

Yeni Asır'ın haberine göre Göztepe yönetimi, pazar günü İzmir'de Yeni Malatya ile oynanacak olan maçın bilet fiyatlarını açıklarken, taraftarlar bilet fiyatlarını yüksek bularak isyan etti. Genel satışta en düşük bilet 76.5 lira olurken en pahalı bilet ise dün 578 liradan satışa çıkarıldı. Ancak pandemi sonrası uzun bir süreden bu yana ilk kez ilk kez tribünlerde yer alacak olan taraftarlar bilet fiyatlarına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Biletler, genel satışta 1. kategori 578, 2. kategori 512.5, 3. kategori: 262, 4. kategori: 229, 5. kategori 207.5 ve 6. kategori: 76.5 liradan satıldı.

AVRUPA'DA VİTRİNE ÇIKTI

Futbola Fransız ekibi Avignon'da başlayan Nyom, Avrupa'nın önemli ekiplerinde forma giydi. Kamerunlu futbolcu İtalya'da Udinese, İspanya'da Granada, Leganes ve Getafe, İngiltere'de de Watford ve West Bromwich ekiplerinde top koşturdu.

TARAFTARDAN BİLET TEPKİSİ

Göztepe yönetimi, pazar günü İzmir'de Yeni Malatya ile oynanacak olan maçın bilet fiyatlarını açıklarken, taraftarlar bilet fiyatlarını yüksek bularak isyan etti. Genel satışta en düşük bilet 76.5 lira olurken en pahalı bilet ise dün 578 liradan satışa çıkarıldı. Ancak pandemi sonrası uzun bir süreden bu yana ilk kez ilk kez tribünlerde yer alacak olan taraftarlar bilet fiyatlarına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Biletler, genel satışta 1. kategori 578, 2. kategori 512.5, 3. kategori: 262, 4. kategori: 229, 5. kategori 207.5 ve 6. kategori: 76.5 liradan satıldı.