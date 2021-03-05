Yenilmezler!

Spor Toto Süper Lig'in iki flaş ekibini karşı karşıya getiren mücadelede Alanyaspor, Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı. Karşılıklı ataklarla başlayan maçta 6'da Murat'ın şutu yan ağlarda kaldı. 17'de Kadzior'un şutunu kaleci İrfan Can kurtardı. 21'de Bareiro'nun golü elle oynama gerekçesiyle VAR'dan iptal edildi. Göztepe, 43'te öne geçti. Soldan içeriye giren Halil, topu ön direğe ortaladı. Alanyasporlu futbolcu Fatih Aksoy'un ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve devre 1-0, İzmir ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

15 ŞUTTA 1 GOL

Alanyaspor, 48'de Berkan'la gole yaklaştı. Berkan'ın şutunu İrfan Can kornere çeldi. Akdeniz ekibi aradığı golü 54'te buldu. Kadzior'un kullandığı kornerde, Tzavellas kafayla ağları sarstı ve eşitliği sağladı: 1-1. Kalan sürede skor değişmedi ve maç 1-1 sona erdi. Alanya, 15'şutta 7 isabet bulduğu maçtan 1-1 beraberlikle ayrılıp, galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

FİNAL VURUŞUNU YAPAMADIK

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Göztepe karşısında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. Tokatlı, "Maalesef gole çevirme ve sonlandırma konusunda son vuruşlardaki sıkıntı nedeniyle iki puan kaybettik" dedi.

1 PUAN BİZİM İÇİN KIYMETLİ

Göztepe hocası Ünal Karaman, Alanya'dan aldıkları 1 puanın çok değerli olduğunu vurguladı. Karaman, "Bir puan bizim için kıymetli. İnşallah önümüzdeki haftalar, daha iyi sonuçlar alabileceğimiz haftalar olacak" diye konuştu.