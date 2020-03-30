Göztepe Beto'yu bırakmayacak - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
30 Mart 2020, Pazartesi
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Beto'yu bırakmayacak

Göztepe Beto'yu bırakmayacak

ekiplerinden , koronavirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle maçların ertelenmesinin ardından yeni sezon çalışmalarına da başladı.

İskelet kadroyu korumak isteyen yönetim, sezon sonu sözleşmeleri sona erecek Serdar Gürler ve 'nun ardından takım kaptanı kaleci Beto'yu da kadroda tutmak için girişimlere başladı. Beto'yu kesinlikle bırakmaya niyeti olmayan başkan 'in Portekizli eldivenle yaptığı görüşmelerde olumlu mesafe katettiği bildirildi. 'de ve 'de çok mutlu olduğunu Sepil'e ileten 36 yaşındaki file bekçisinin en kısa sürede sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Sarı-kırmızılılara 2017-2018 sezonunda Portekiz'in Sportin Lizbon takımından gelen Beto Pimparel, 'de 87, 'nda ise 2 maça çıktı. Birçok maçta yaptığı kurtarışlarla takımını sırtlayan Beto, Göztepeli taraftarların da en çok sevdiği isimlerin başında geliyor. Kariyeri başarılarla dolu olan Beto, Porto ve Sevilla'da Avrupa Ligi Kupası'nı havaya kaldırdı.

Göztepeli kurmayların verilen arada, iç transferi büyük ölçüde tamamlaması bekleniyor. Başkan Sepil'in teknik direktör İlhan Palut'tan detaylı rapor istediği ve genç teknik adamın gidecek kalacak oyuncu listesini sunduğu öğrenildi.

  1. 30.03.2020
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