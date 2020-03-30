Göztepe Beto'yu bırakmayacak
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, koronavirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle maçların ertelenmesinin ardından yeni sezon çalışmalarına da başladı.
İskelet kadroyu korumak isteyen yönetim, sezon sonu sözleşmeleri sona erecek Serdar Gürler ve Soner Aydoğdu'nun ardından takım kaptanı kaleci Beto'yu da kadroda tutmak için girişimlere başladı. Beto'yu kesinlikle bırakmaya niyeti olmayan başkan Mehmet Sepil'in Portekizli eldivenle yaptığı görüşmelerde olumlu mesafe katettiği bildirildi. İzmir'de ve Göztepe'de çok mutlu olduğunu Sepil'e ileten 36 yaşındaki file bekçisinin en kısa sürede sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
Sarı-kırmızılılara 2017-2018 sezonunda Portekiz'in Sportin Lizbon takımından gelen Beto Pimparel, Süper Lig'de 87, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıktı. Birçok maçta yaptığı kurtarışlarla takımını sırtlayan Beto, Göztepeli taraftarların da en çok sevdiği isimlerin başında geliyor. Kariyeri başarılarla dolu olan Beto, Porto ve Sevilla'da UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı havaya kaldırdı.
Göztepeli kurmayların verilen arada, iç transferi büyük ölçüde tamamlaması bekleniyor. Başkan Sepil'in teknik direktör İlhan Palut'tan detaylı rapor istediği ve genç teknik adamın gidecek kalacak oyuncu listesini sunduğu öğrenildi.
- 30.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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