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29 Mart 2020, Pazar
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Başkan Sepil’den takıma uyarı

Başkan Sepil’den takıma uyarı

Geçtiğimiz günler tüm takım oyuncuları ve teknik heyetiyle koronavirüs testinden geçen 'de sonuçlar negatif çıkmıştı. Kimsede salgına rastlanmaması endişeleri giderirken, ekibinin başkanı , tüm takımı uyardı, kurallara harfiyen uymalarını istedi. Hiç kimsenin evinden çıkmamasını isteyen Sepil'in sürekli olarak teknik heyet ve futbolcularla iletişim halinde olduğu kaydedildi

Geçtiğimiz günler tüm takım oyuncuları ve teknik heyetiyle koronavirüs testinden geçen 'de sonuçlar negatif çıkmıştı. Kimsede salgına rastlanmaması endişeleri giderirken, ekibinin başkanı , tüm takımı uyardı, kurallara harfiyen uymalarını istedi. Hiç kimsenin evinden çıkmamasını isteyen Sepil'in sürekli olarak teknik heyet ve futbolcularla iletişim halinde olduğu kaydedildi
  1. 29.3.2020
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