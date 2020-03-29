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29 Mart 2020, Pazar
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’de gündem Serdar

Göztepe’de gündem Serdar

Sarı-kırmızılılar, İspanyol Huesca’dan kiralanan ’in bonservisini almak için harekete geçti.

ekiplerinden , takımın en skorer ismi için harekete geçti. Geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiralanan 28 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle almak isteyen sarı-kırmızılılar, düğmeye bastı. ekibinin başkanvekili Talat Papatya, Serdar'ı takımda tutmak istediklerini söyledi. Serdar'ın da yeni sözleşmeye sıcak baktığını kaydeden Papatya, "Huesca ile görüşmelere başlayacağız. Sıkıntılı günleri atlattıktan sonra planladığımız her şeyi uygulamaya geçireceğiz" diye konuştu.
  1. 29.3.2020
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