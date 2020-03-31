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31 Mart 2020, Salı
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'ye müjdesi! Sezon sonu...

Göztepe'ye Beto müjdesi! Sezon sonu...

, kontratı bitecek 36 yaşındaki kalecisi 'yu takımda tutmak için girişimlere başladı. Başkan , Portekizli yıldızla yaptığı görüşmelerde büyük mesafe kat etti.

, koronavirüs arasında yeni sezon çalışmalarına da başladı. İskelet kadroyu korumak isteyen yönetim, kaptanı kaleci 'yu da takımda tutmak için girişimlere başladı. Dünyaca ünlü Portekizli eldiveni kesinlikle bırakmaya niyeti olmayan Başkan 'in 36 yaşındaki file bekçisiyle yaptığı görüşmelerde büyük ilerleme kaydettiği bildirildi. 'de ve Göztepe'de çok mutlu olduğunu Sepil'e ileten Beto'nun en kısa sürede yeni sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

İzmir ekibine 2017-2018 sezonunda Portekiz devi 'dan gelen Beto, ligde 87, kupada 2 maça çıktı. Birçok maçta yaptığı sergilediği performans ve kurtardığı penaltılarla takımını sırtlayan tecrübeli kaleci, Porto ve Sevilla'da Avrupa Ligi Kupası'nı havaya kaldırdı. Öte yandan sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmeleri sona erecek olan takımın önemli isimlerinden Serdar Gürler ve 'yla da masaya oturup en kısa sürede kontratlarını uzatmayı planlıyor

İLHAN PALUT RAPORU VERDI
Göztepeli kurmayların koronavirüs arasında, iç transferi büyük ölçüde tamamlaması bekleniyor. Başkan Mehmet Sepil'in İlhan Palut'tan detaylı bir rapor istediği ve genç teknik adamın da takımda gidecek-kalacak oyuncuların listesini sunduğu öğrenildi.

  1. 31.3.2020
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