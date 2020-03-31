Göztepe'ye Beto müjdesi! Sezon sonu...

Göztepe, kontratı bitecek 36 yaşındaki kalecisi Beto'yu takımda tutmak için girişimlere başladı. Başkan Mehmet Sepil, Portekizli yıldızla yaptığı görüşmelerde büyük mesafe kat etti.
Göztepe, koronavirüs arasında yeni sezon çalışmalarına da başladı. İskelet kadroyu korumak isteyen yönetim, kaptanı kaleci Beto'yu da takımda tutmak için girişimlere başladı. Dünyaca ünlü Portekizli eldiveni kesinlikle bırakmaya niyeti olmayan Başkan Mehmet Sepil'in 36 yaşındaki file bekçisiyle yaptığı görüşmelerde büyük ilerleme kaydettiği bildirildi. İzmir'de ve Göztepe'de çok mutlu olduğunu Sepil'e ileten Beto'nun en kısa sürede yeni sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.
İzmir ekibine 2017-2018 sezonunda Portekiz devi Sporting Lizbon'dan gelen Beto, ligde 87, kupada 2 maça çıktı. Birçok maçta yaptığı sergilediği performans ve kurtardığı penaltılarla takımını sırtlayan tecrübeli kaleci, Porto ve Sevilla'da UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı havaya kaldırdı. Öte yandan sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmeleri sona erecek olan takımın önemli isimlerinden Serdar Gürler ve Soner Aydoğdu'yla da masaya oturup en kısa sürede kontratlarını uzatmayı planlıyor
İLHAN PALUT RAPORU VERDI
Göztepeli kurmayların koronavirüs arasında, iç transferi büyük ölçüde tamamlaması bekleniyor. Başkan Mehmet Sepil'in Teknik Direktör İlhan Palut'tan detaylı bir rapor istediği ve genç teknik adamın da takımda gidecek-kalacak oyuncuların listesini sunduğu öğrenildi.
- 31.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göztepe'ye Beto müjdesi! Sezon sonu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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