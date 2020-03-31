Göztepe'den Başkan Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın corona virüsü salgınına karşı başlattığı milli dayanışma kampanyası için 1 milyon TL bağışta bulundu.
Göztepe Kulübü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından corona virüsü salgınına karşı başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vererek, 1 milyon TL bağış yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in duruma gösterdiği hassasiyetle 1 milyon TL bağış yapma kararı aldı.
Bilindiği gibi yine Süper Lig temsilcisi Medipol Başakşehir de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına 2 milyon 14 bin TL'lik katkıda bulunacağını açıklamıştı.
- 31.03.2020
- Güncelleme: 31.03.2020 15:34
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göztepe'den Başkan Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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