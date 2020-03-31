Göztepe'den Başkan Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek

Göztepe Kulübü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından corona virüsü salgınına karşı başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vererek, 1 milyon TL bağış yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in duruma gösterdiği hassasiyetle 1 milyon TL bağış yapma kararı aldı.

Bilindiği gibi yine Süper Lig temsilcisi Medipol Başakşehir de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına 2 milyon 14 bin TL'lik katkıda bulunacağını açıklamıştı.