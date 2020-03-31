Göztepe'den Başkan Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Başkan Erdoğan'a Göztepe'den destek geldi!

'den Başkan Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek

Göztepe'den Başkan Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek

ekiplerinden , Başkan 'ın corona virüsü salgınına karşı başlattığı milli dayanışma kampanyası için 1 milyon TL bağışta bulundu.

Kulübü, Başkan tarafından corona virüsü salgınına karşı başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vererek, 1 milyon TL bağış yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Göztepe Başkanı 'in duruma gösterdiği hassasiyetle 1 milyon TL bağış yapma kararı aldı.

Bilindiği gibi yine temsilcisi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına 2 milyon 14 bin TL'lik katkıda bulunacağını açıklamıştı.

haberin devamı

  1. 31.03.2020
  2. Güncelleme: 31.03.2020 15:34
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe'den Başkan Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN