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01 Nisan 2020, Çarşamba
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Göz-Göz taraftara ödeme yapacak

Göz-Göz taraftara ödeme yapacak

Yeni statta 3 kez seyircili maça çıkabilen , taraftarın zararını karşılayabilir.

Ocak ayındaki maçıyla yeni stadına geçen , liglere ara verilmesiyle bunun keyfini çıkaramadı. Açılışı 26 Ocak'ta Beşiktaş maçıyla yapılan statta, sadece 3 seyircili karşılaşma oynandı. Beşiktaş'ı 2-1 yenen Göz-Göz, ardından 'le 1-1 berabere kaldı ve 'e 3-0 mağlup oldu. Seyircisiz oynanan maçta ise 'yi 2-0'la geçti. 17 bin adet kombine bilet ve 39 loca satan yönetimin, liglerin başlayacağı tarihi beklediği; aksi takdirde taraftarın maddi zararını giderebileceği belirtildi.
  1. 1.4.2020
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