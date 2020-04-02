Göztepe’den sağlıkçılara destek
Sarı-kırmızılı taraftarlar, koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek verdi.
Göztepe'de bir grup taraftar önceki gün gece saatlerinde Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'ne gelerek koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek verdi. Hastane dışında toplanan taraftarlar açtıkları pankartlar ve yaptıkları tezahüratlar ile sağlıkçılara moral aşıladı. "Türkiye sizinle gurur duyuyor", "Sağlık çalışanları gururumuz" sloganları atan taraftarlara sağlık çalışanları da hastane camlarından alkışlarla karşılık verdi.
'TÜM KALPLER SİZİNLE'
Pankartlarda, "Hayatınızı hayatımıza kattığınız için teşekkür ederiz", "Hayatımız ellerinizde, tüm kalpler sizinle" yazıları yer aldı. Taraftarlar yayınladıkları mesajlarda Türkiye'nin kahraman sağlık çalışanları sayesinde koronavirüs salgınını yeneceğini söyledi. Futbolseverler halkın da personele yardımcı olması gerektiğini belirterek, herkesin evlerinde kalması gerektiğini yineledi.
- 2.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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