Göztepe'de Poko formaya hasret kaldı - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
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'de Poko formaya hasret kaldı

Göztepe'de Poko formaya hasret kaldı

ekiplerinden 'de orta saha oyuncusu bu sezon yaşadığı sakatlık kabusları nedeniyle formasına hasret kaldı. Poko, karşısında sakatlanarak 3 ay sahalarda uzak kalmıştı.

Ligin 9'uncu haftasında oynanan karşılaşmasında ciddi şekilde sakatlanıp yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalan Gabonlu futbolcu, o süreçten sonra sadece 2 maça çıkabildi. İkinci yarıda Yukatel Denizlispor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında oyuna sonradan dahil olan Gabonlu toplam 69 dakika oynayabildi.
Sezona formda başlamasına rağmen sakatlık kurbanı olan Poko, takımdan çok uzak kaldı. Yalnızca 10 maç oynayabilen deneyimli futbolcu şu an tamamen iyileşti. Çalışmalarını evinde sürdüren 'nun koronavirüs salgınıyla süresiz ara verilen ligin başlamasını iple çektiği öğrenildi. Göz-Göz'e 2017-2018 sezonun devre arasında 'dan transfer edilen Poko, ilk döneminde 14 maçta sarı kırmızılı formayı terletti. Geçen sezon ise 27 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcunun ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

  1. 02.04.2020
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