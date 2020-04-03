Poko iple çekiyor

9. haftadaki Kasımpaşa maçında sakatlanan ve 3 ay sahalardan uzak kalan Gabonlu, daha sonra 2 maçta 69 dakika oynayabildi. 27 yaşındaki futbolcunun ara verilen ligin başlamasını iple çektiği öğrenildi. 2021'e kadar kontratı bulunuyor.