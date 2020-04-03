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03 Nisan 2020, Cuma
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iple çekiyor

Poko iple çekiyor

'nin orta saha oyuncusu Andre bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formaya hasret kaldı.

9. haftadaki maçında sakatlanan ve 3 ay sahalardan uzak kalan Gabonlu, daha sonra 2 maçta 69 dakika oynayabildi. 27 yaşındaki futbolcunun ara verilen ligin başlamasını iple çektiği öğrenildi. 2021'e kadar kontratı bulunuyor.

  1. 3.4.2020
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