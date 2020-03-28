Alpaslan Öztürk: Futbol oynamak da konuşmak da istemiyorum!

İki sezondur Göztepe formasıyla Süper Lig'in öne çıkan isimlerinden olan Alpaslan Öztürk, koronavirüs salgını nedeniyle evine kapanan futbolculardan... Gerekli bir durum olmadıkça dışarı çıkmayan, evinde eşi ve çocuklarıyla vakit geçiren yıldız futbolcu, yaşadığı süreçle birlikte birçok farklı konuda Fotomaç'a açıklamalarda bulundu. "Evde kal Türkiye" diyerek sözlerine başlayan 27 yaşındaki oyuncu, "Özellikle yaşı genç olanlar, taşıyıcı olabilirler. Aile büyüklerini korumak adına mecbur kalmadıkça dışarı çıkmasınlar. Bu süreçte işe gitmek zorunda kalanlar da var. Onlar da her gün risk altında. Bizler için evde kal çağışı yapmak kolay. 70 metre kare evde 3 çocuk babasına, 'Nasıl evde kal' diyebilirsin! Maddi durumu iyi olmayan, geçim sıkıntısı yaşayan insanlara da umarım en kısa sürede çözüm bulunur" diye konuştu.

KUPA KİMİN UMRUNDA!

Alpaslan, sözlerine şöyle devam etti: "Sezon içinde çocukları fazla göremiyordum. Sürecin iyi tarafı çocuklarımla bol bol zaman geçiriyorum. Oyun oynuyorum, masallar anlatıyorum. Eşim de hamile. Sonuç olarak evdeyim ve şu anda buna mecburuz. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Şu an yabancı oyuncular biraz daha tedirgin. Yerli oyuncular olarak Cumhurbaşkanı'nı, Sağlık Bakanı'nı dinleyip, bilgi sahibi oluyoruz. Ancak onlarda soru işaretleri oluyor. Göztepe olarak haberleştiğimiz bir grubumuz var. Oradan onları rahatlatacak bilgiler aktarıyoruz. Kendi ülkelerinde virüs daha yaygın. O yüzden Türkiye, çok daha güvenli. Şu anda ne futbol oynamak, ne de konuşmak istiyor insan. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Hepimizin ailesinde yaşlı insanlar var. Bu ortamda futbolda konuşmak, şampiyonluk, Avrupa hedefi, küme düşmek gibi şeylerin çok önemi yok. Sağlık olmadıktan sonra şampiyonluk kazanmış, Avrupa'ya gitmişsin, ne önemi var."

'NE KARAR ÇIKARSA UYARIZ'

"Liglerin ne zaman başlayacağı soru işareti. Hedefi olan takımlar var ve ben de hedefi olan bir takımda oynuyorum. Göztepe olarak sezon başından bu yana hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek. Ne kadar daha futbol oynamayacağız. Bir iki hafta daha bu süreç devam ederse 1 ay olur. Futbolcular olarak biz ne kadar hazır olabiliriz. Fizikten daha çok psikolojik olarak süreci nasıl atlatarız. Büyüklerimiz tabii ki en doğru kararı verecektir. Ne karar çıkarsa da uygulamak zorundayız."

'KAL' DERLERSE KALIRIM 'GİT' DERLERSE GİDERİM

"Geçtiğimiz sezondan bu yana iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Milli Takım forması giymeyip de iyi performans gösteren futbolcu sayısının az olduğunu düşünüyorum. Ben de performansımla biraz dikkat çektiğimi düşünüyorum. Menajerim aracılığıyla teklifler geldi. Bunun da doğal olduğunu düşünüyorum. Artık ben de deneyimli futbolcu kategorisine giriyorum. Göztepe ile bir sene daha sözleşmem var. Göztepe, 'kal derse' kalırım, 'Git derse' ceketimi alır giderim."

'MİLLİ FORMA İÇİN SAKATLANDIM!'

"EURO 2020'de de ay-yıldızlı formayı giymek için yüzde 100 hazırdım. Daha önce A Milli Takım formasını giymesem de bu sezonki performansımla Euro 2020'de yer bulacağıma inanıyordum. Hatta bu yüzden sakatlık da yaşadım. İyi grafik çizdiğim dönemde sağlık ekibi, oynamamam gerektiğini söylese de performans yakalamışken bırakmak istemedim. Zorlamadan dolayı arka adaleden sakatlık yaşadım. Milli Takım hedefimden dolayı sakatlandım diyebilirim. Artık EURO 2021 olacak ve benim de hedefim Türkiye'nin 21 kişilik kadrosunda yer almak."

'STOPERDE DAHA İYİYİM'

"Şu anda stoperde takıma daha iyi katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Çok fazla orta saha ya da sağ bekte oynamıyorum. Geçmişte orta sahada görev yaptığım için sezgilerimin gelişmesinde, müdahalelerde ve arkadan oyun kurma konusunda avantajlarını yaşıyorum. Daha önce orta sahada oynamış olmanın getirisi bunlar. Juventus'taki De Ligt da 15-16 yaşına kadar orta sahada oynadıktan sonra savunmaya geçti."