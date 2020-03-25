Göztepe'de futbolcular ve teknik heyete corona virüsü testi
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de futbolculara, teknik ve idari çalışanlara corona virüsü testi yapıldı. Test sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de futbolcular, teknik heyet ve idari çalışanlara koronavirüs testi yaptırıldığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılı yönetim, son zamanlarda Türk sporundan birkaç ismin korona virüs testlerinin pozitif sonuçlanması üzerine koronavirüs testi yaptırmaya karar verdi. Bazı futbolcuların yakın tanıdıklarında da korona virüs vakasının görülmesi de bu kararda etkili oldu.
Bunun üzerine İzmir ekibinde bugün Kulüp Başkanı Mehmet Sepil, idari çalışanlar, teknik heyet ve futbolculara test uyguladı. Test sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor.
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