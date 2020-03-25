Göztepe'de futbolcular ve teknik heyete corona virüsü testi - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
25 Mart 2020, Çarşamba
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'de futbolcular ve teknik heyete testi

Göztepe'de futbolcular ve teknik heyete corona virüsü testi

ekiplerinden 'de futbolculara, teknik ve idari çalışanlara testi yapıldı. Test sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor.

ekiplerinden 'de futbolcular, teknik heyet ve idari çalışanlara koronavirüs testi yaptırıldığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yönetim, son zamanlarda Türk sporundan birkaç ismin korona virüs testlerinin pozitif sonuçlanması üzerine koronavirüs testi yaptırmaya karar verdi. Bazı futbolcuların yakın tanıdıklarında da korona virüs vakasının görülmesi de bu kararda etkili oldu.

Bunun üzerine ekibinde bugün Kulüp Başkanı , idari çalışanlar, teknik heyet ve futbolculara test uyguladı. Test sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor.

  1. 25.03.2020
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