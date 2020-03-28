Göz-Göz’de Alpaslan ve Halil’e talip var
Göztepeli futbolculara, talipler çıkmaya başladı. Göz-Göz'de sergiledikleri performansla dikkati çeken savunmacı Alpaslan Öztürk ve kanat Halil Akbunar'a teklif yağıyor.
Göztepeli futbolculara, talipler çıkmaya başladı. Göz-Göz'de sergiledikleri performansla dikkati çeken savunmacı Alpaslan Öztürk ve kanat Halil Akbunar'a teklif yağıyor. Alpaslan'ı Başakşehir, Halil'i ise Freiburg ve Köln'ün istediği gelen haberler arasında.
GÖZTEPE'YE TEST MÜJDESİ
Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, teknik heyet ve futbol takımına yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı. Sarı-kırmızılı kulübün bu süreci yakından takip ettiği ve futbolcuların antrenmanlarını verilen program doğrultusunda evden sürdürdüğü kaydedildi.
- 28.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göz-Göz’de Alpaslan ve Halil’e talip var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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