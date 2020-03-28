Göz-Göz’de Alpaslan ve Halil’e talip var

Göztepeli futbolculara, talipler çıkmaya başladı. Göz-Göz'de sergiledikleri performansla dikkati çeken savunmacı Alpaslan Öztürk ve kanat Halil Akbunar'a teklif yağıyor. Alpaslan'ı Başakşehir, Halil'i ise Freiburg ve Köln'ün istediği gelen haberler arasında.

GÖZTEPE'YE TEST MÜJDESİ

Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, teknik heyet ve futbol takımına yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı. Sarı-kırmızılı kulübün bu süreci yakından takip ettiği ve futbolcuların antrenmanlarını verilen program doğrultusunda evden sürdürdüğü kaydedildi.