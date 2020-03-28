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28 Mart 2020, Cumartesi
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Göz-Göz’de Alpaslan ve Halil’e talip var

Göz-Göz’de Alpaslan ve Halil’e talip var

Göztepeli futbolculara, talipler çıkmaya başladı. Göz-Göz'de sergiledikleri performansla dikkati çeken savunmacı ve kanat 'a teklif yağıyor.

Göztepeli futbolculara, talipler çıkmaya başladı. Göz-Göz'de sergiledikleri performansla dikkati çeken savunmacı ve kanat 'a teklif yağıyor. Alpaslan'ı , Halil'i ise Freiburg ve Köln'ün istediği gelen haberler arasında.

GÖZTEPE'YE TEST MÜJDESİ
'de Başkan , teknik heyet ve futbol takımına yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı. Sarı-kırmızılı kulübün bu süreci yakından takip ettiği ve futbolcuların antrenmanlarını verilen program doğrultusunda evden sürdürdüğü kaydedildi.

  1. 28.3.2020
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