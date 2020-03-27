Göztepeli Leo Schwechlen ve kızı Mia'dan "evde kal" çağrısı - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
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Göztepeli ve kızı 'dan "evde kal" çağrısı

Göztepeli Leo Schwechlen ve kızı Mia'dan "evde kal" çağrısı

ekiplerinden 'nin Fransız futbolcusu ve kızı , koronavirüs tehlikesine karşı herkesin evinde kalmasını istedi.

Kulübün Twitter hesabından Leo ve kızının görüntülü mesajı paylaşıldı. Leo, Türkçe yaptığı konuşmada, "Sizi çok özledik. Biz antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Kendinizin ve ailenizin sağlığı için." dedikten sonra kızı babasının konuşmasını "Lütfen evde kal." şeklinde tamamladı.

Leo ve Mia videonun sonunda "Göz Göz " şeklinde tezahürat yaptı.

  1. 27.03.2020
  2. Güncelleme: 27.03.2020 20:00
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