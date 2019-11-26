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26 Kasım 2019, Salı
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'de biletleri satışta

Göztepe'de Fenerbahçe biletleri satışta

Süper Lig'de son 3 maçta topladığı 7 puanla çıkışa geçen 'nin Cumartesi günü ile iç sahada oynayacağı karşılaşmanın biletleri yarın saat 15.00'te Passolig'in internet sitesi üzerinden satışa çıkacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak mücadelenin bilet fiyatları VIP tribün 297, numaralı tribün 189, maraton 109, kuzey kale arkası 27.5, misafir tribün ise 35 TL olarak belirlendi.

  1. 26.11.2019
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