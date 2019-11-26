Göztepe'de Fenerbahçe biletleri satışta
Süper Lig'de son 3 maçta topladığı 7 puanla çıkışa geçen Göztepe'nin 30 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe ile iç sahada oynayacağı karşılaşmanın biletleri yarın saat 15.00'te Passolig'in internet sitesi üzerinden satışa çıkacak.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 30 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak mücadelenin bilet fiyatları VIP tribün 297, numaralı tribün 189, maraton 109, kuzey kale arkası 27.5, misafir tribün ise 35 TL olarak belirlendi.
- 26.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
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Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
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resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
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mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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