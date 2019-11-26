Göztepe Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe'yi evinde konuk edecek olan Göztepe, bu zorlu müsabakanın hazırlıklarına tam gaz başladı.
Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.
Göztepe'de sakatlığı bulunan Andre Poko idmanda yer almadı.
- 26.11.2019
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Gençler için Avrupa şansı
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resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
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mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
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şimal yıldızı devre arası için kiralansın...
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