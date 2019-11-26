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26 Kasım 2019, Salı
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maçının hazırlıklarına başladı

Göztepe Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

'in 13. haftasında Cumartesi günü 'yi evinde konuk edecek olan , bu zorlu müsabakanın hazırlıklarına tam gaz başladı.

'in 13. haftasında Cumartesi günü 'yi konuk edecek , müsabakanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Göztepe'de sakatlığı bulunan Andre Poko idmanda yer almadı.

  1. 26.11.2019
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