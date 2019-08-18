Göztepe 0-1 Antalyaspor | Maç sonucu
Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Göztepe deplasmanına konuk olan Antalyaspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig'de 2019-2020'nin ilk hafta maçında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Antalyaspor'u konuk eden Göztepe rakibine 1-0 yenilerek sezona üzgün başladı. Maçın 29'uncu dakikasında Angelo'nun kafa golü Antalyaspor'a galibiyeti getirdi. İkinci yarıda iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremezken, kırmızı-beyazlılar İzmir'den evine mutlu döndü.
MAÇTAN DAKİKALAR
15'inci dakikada Poko'nun pasında ceza sahasına sokulan Serdar rakibini geçip kaleyi yokladı, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
16'ncı dakikada Serdar Özkan'ın sağdan kestiği ortada Mukairu kafayı vurdu, top dışarı çıktı.
28'inci dakikada Hakan Özmert'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top direğe çarpıp oyun alanına döndü.
29'uncu dakikada Antalyaspor öne geçti. Serdar'ın kullandığı köşe vuruşunda Bahadır topu arka direğe aşırdı. Arka direkte düzgün bir kafa vuruşu yapan Angelo fileleri sarstı: 0-1.
56'ncı dakikada Antalyaspor'un kazandığı frikikte topun başına geçen Angelo'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
66'ncı dakikada Mukairu'nun pasında topla buluşan Doğukan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı, top direğin yanından dışarıya çıktı.
83'üncü dakikada Aatif topla beraber ceza sahasına sokuldu. Yaptığı sert vuruşta Beto topu ayaklarıyla kornere çeldi.
87'nci dakikada Serdar'ın sağdan kestiği topa Leo kafayı vurdu, meşin yuvarlak Boffin'de kaldı.
- 18.08.2019
- Güncelleme: 19.08.2019 00:22
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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