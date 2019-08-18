Göztepe 0-1 Antalyaspor | Maç sonucu - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2019, Pazar
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0-1 | Maç sonucu

Göztepe 0-1 Antalyaspor | Maç sonucu

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında deplasmanına konuk olan , sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de 2019-2020'nin ilk hafta maçında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 'u konuk eden rakibine 1-0 yenilerek sezona üzgün başladı. Maçın 29'uncu dakikasında Angelo'nun kafa golü Antalyaspor'a galibiyeti getirdi. İkinci yarıda iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremezken, kırmızı-beyazlılar İzmir'den evine mutlu döndü.



MAÇTAN DAKİKALAR

15'inci dakikada Poko'nun pasında ceza sahasına sokulan Serdar rakibini geçip kaleyi yokladı, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

16'ncı dakikada Serdar Özkan'ın sağdan kestiği ortada Mukairu kafayı vurdu, top dışarı çıktı.

28'inci dakikada Hakan Özmert'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top direğe çarpıp oyun alanına döndü.

29'uncu dakikada Antalyaspor öne geçti. Serdar'ın kullandığı köşe vuruşunda Bahadır topu arka direğe aşırdı. Arka direkte düzgün bir kafa vuruşu yapan Angelo fileleri sarstı: 0-1.

56'ncı dakikada Antalyaspor'un kazandığı frikikte topun başına geçen Angelo'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

66'ncı dakikada Mukairu'nun pasında topla buluşan Doğukan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı, top direğin yanından dışarıya çıktı.

83'üncü dakikada Aatif topla beraber ceza sahasına sokuldu. Yaptığı sert vuruşta Beto topu ayaklarıyla kornere çeldi.

87'nci dakikada Serdar'ın sağdan kestiği topa Leo kafayı vurdu, meşin yuvarlak Boffin'de kaldı.

  1. 18.08.2019
  2. Güncelleme: 19.08.2019 00:22
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