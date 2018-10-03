Spor Toto Süper Lig'de 3'te 3 yapıp üst sıralara adını yazdıran, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde sezona galibiyetle başlayan Göztepe, amatör branşlarda da son dönemdeki atılımıyla fırtına gibi esiyor.

Başkan Mehmet Sepil'in koyduğu güçlü bir spor kulübü olma hedefiyle emin adımlarla yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, rüzgar sörfündeki başarılarından sonra triatlon ve yüzmede önemli başarılar elde etti. Triatlonda 2017-18 sezonunu hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde şampiyon tamamlayan Göztepe'de sporcuların elde ettiği bireysel başarılar camiayı gururlandırdı. 19-24 yaş erkeklerde Caner Algün kategorisinde Avrupa'da ve Türkiye'de şampiyon olurken, 25-29 yaş erkeklerde Mert Aslan sezonu 4'üncü bitirdi. 30-34 yaş kategorisinde ise Barış İlhan, Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik kürsüsüne çıktı, ülkemizde sezonunu ilk sırada bitirdi. 50-54 yaş kategorisinde Ömer Kerem Erten ikinci oldu.

Kadınlarda ise Lale Yıldız 29-39 yaşta Avrupa 8'inciliğine imza attı. Yine kadınlarda 19-29 yaş kategorilerinde Begüm Feran Avrupa ve Türkiye şampiyonalarını 4'üncü sırada tamamlarken, Gülçin Özbaş 5'inci, Dilan Acar da 6'ncı sırada yer aldı. Yüzme branşında da Göztepe ciddi başarılar yakaladı. 9. Aquamasters Açık Su Yüzme Şampiyonası'na 16 sporcuyla katılan Göztepe'de R0 Mix kategorisinde yarışan Çağatay İnalı, Ece Türk, Cemal Özçelik ve Ayça Tunalı'dan oluşan takım organizasyonu zirvede tamamladı. Birçok sporcuyla önemli başarılar yakalamaya devam edeceklerini belirten Amatör Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, "Başkanımızın koyduğu güçlü spor kulübü olma hedefi yolunda çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Triatlon, yüzme, rüzgar sörfü, eskrim, voleybol ve okçuluk gibi birçok branşta faaliyetlerimiz var. Göztepe'nin başarısını her dalda duyurmak istiyoruz" dedi.