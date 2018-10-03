Göztepe sporun markası olma hedefinde
Süper Lig'de adını üst sıralara yazdıran, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde sezona galibiyetle başlayan Göztepe, amatör branşlarda da marka fırtına gibi esiyor
Spor Toto Süper Lig'de 3'te 3 yapıp üst sıralara adını yazdıran, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde sezona galibiyetle başlayan Göztepe, amatör branşlarda da son dönemdeki atılımıyla fırtına gibi esiyor.
Başkan Mehmet Sepil'in koyduğu güçlü bir spor kulübü olma hedefiyle emin adımlarla yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, rüzgar sörfündeki başarılarından sonra triatlon ve yüzmede önemli başarılar elde etti. Triatlonda 2017-18 sezonunu hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde şampiyon tamamlayan Göztepe'de sporcuların elde ettiği bireysel başarılar camiayı gururlandırdı. 19-24 yaş erkeklerde Caner Algün kategorisinde Avrupa'da ve Türkiye'de şampiyon olurken, 25-29 yaş erkeklerde Mert Aslan sezonu 4'üncü bitirdi. 30-34 yaş kategorisinde ise Barış İlhan, Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik kürsüsüne çıktı, ülkemizde sezonunu ilk sırada bitirdi. 50-54 yaş kategorisinde Ömer Kerem Erten ikinci oldu.
Kadınlarda ise Lale Yıldız 29-39 yaşta Avrupa 8'inciliğine imza attı. Yine kadınlarda 19-29 yaş kategorilerinde Begüm Feran Avrupa ve Türkiye şampiyonalarını 4'üncü sırada tamamlarken, Gülçin Özbaş 5'inci, Dilan Acar da 6'ncı sırada yer aldı. Yüzme branşında da Göztepe ciddi başarılar yakaladı. 9. Aquamasters Açık Su Yüzme Şampiyonası'na 16 sporcuyla katılan Göztepe'de R0 Mix kategorisinde yarışan Çağatay İnalı, Ece Türk, Cemal Özçelik ve Ayça Tunalı'dan oluşan takım organizasyonu zirvede tamamladı. Birçok sporcuyla önemli başarılar yakalamaya devam edeceklerini belirten Amatör Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, "Başkanımızın koyduğu güçlü spor kulübü olma hedefi yolunda çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Triatlon, yüzme, rüzgar sörfü, eskrim, voleybol ve okçuluk gibi birçok branşta faaliyetlerimiz var. Göztepe'nin başarısını her dalda duyurmak istiyoruz" dedi.
- 3.10.2018 13:57
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Göster kendini Belhanda!
Toplam 7
Yorum
CİMBOMLU MEHMET feghouli şöyle alaka sağ kanat orjinli tek oyuncu sinan mı çıkıp oynasın maç içinde hiç birşey yapmıyor fegholi nin ölüsü sinandan iyi nokta
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Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
Toplam 3
Yorum
Haaaaa haaAA Bu gece Fener maçı kaybederse Kulüp bence kapanır ki buda Fener e yakışır
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Kaptan Volkan Demirel ilk 11’e dönüyor
Toplam 7
Yorum
nefret edilen fedailer aziz Aykut volkan emre tek amac azizi fedainin basını fenerbahceden koparmakdi başardılar kına yakin
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