Göztepe dışarıda gülemiyor
Spor Toto Süper Lig’de Avrupa Kupaları’na katılma mücadelesi veren Göztepe, son 6 dış saha maçında galibiyet alamadı.
6 maçtır kazanamıyor
Sarı-kırmızılılar deplasmanda Yeni Malatyaspor'u yendikten sonra sırasıyla Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kaybederken; Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı. Sonrasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne İstanbul'da ise M.Başakşehir'e kaybeden Tamer Tuna'nın öğrencileri, son olarak A.Alanyaspor ile yenişemedi. 'Göz Göz' deplasmanda oynadığı son 6 maçtan galibiyet alamazken, bu süreçte hanesine sadece 2 puan yazdırdı
Puanlar Ba'dan
Göz Göz'ün devre arasında kadrosuna dahil ettiği golcü Demba Ba, A.Alanyaspor maçını da boş geçmedi. Sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 7. maçında 5. kez golle tanışan başarılı oyuncu takımın en skorer ismi olmayı da başardı. Göz Göz, Ba'nın gol attığı maçlardan 8 puan çıkardı.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:57
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Beşiktaşlı yıldız hastaneye götürüldü!
Toplam 6
Yorum
emeklerimizhiçoldu 2 yıl şampıyon şampıyon yapmış çok fenaymış ulan kadro 2 yıl on numaraydı iş hocaya düştü bu yıl işini hiç iyi yapamadın baloyu aldırmadın.
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Beşiktaşlı yıldız hastaneye götürüldü!
Toplam 6
Yorum
bizibitirenşenol beşiktaşı bitirdiler cenk sattılar yerine kimseyi almadılar buğün bu halde olmamızın sebebi fikret orman ve şenol güneş
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Nagatomo, planı bozdu
Toplam 3
Yorum
cimbomlu nagatomo geldiğinden beri çok iyi yılda 2 futbolcunuz 1 asisti yapıyorsa nagatomoyu değil onları sorgulayın koskoca fb ne hale gelmiş
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