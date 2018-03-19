Göztepe dışarıda gülemiyor – Fotomaç – 19 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    dışarıda gülemiyor

    Göztepe dışarıda gülemiyor

    ’de Avrupa Kupaları’na katılma mücadelesi veren , son 6 dış saha maçında galibiyet alamadı.

    'de 26. haftayı Aytemiz Alanyaspor beraberliğiyle noktalayarak Avrupa kupası için umutlarını ilerleyen haftalara taşıyan , deplasmanda kazanamama serisine Alanya'da da devam ettirdi. Ligin ilk yarısında dış sahada en başarılı takımlardan biri olan sarı-kırmızılılar, bu özelliğinden farklı bir performans çiziyor. Ligin 15. haftasında oynanan maçta Yeni Malatyaspor'u 3-2'lik skorla deviren Göztepe, o tarihten sonra deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda 3 puana bir türlü uzanamadı.
    6 maçtır kazanamıyor

    Sarı-kırmızılılar deplasmanda Yeni Malatyaspor'u yendikten sonra sırasıyla Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kaybederken; Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı. Sonrasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne İstanbul'da ise M.Başakşehir'e kaybeden 'nın öğrencileri, son olarak A.Alanyaspor ile yenişemedi. 'Göz Göz' deplasmanda oynadığı son 6 maçtan galibiyet alamazken, bu süreçte hanesine sadece 2 puan yazdırdı
    Puanlar Ba'dan

    Göz Göz'ün devre arasında kadrosuna dahil ettiği golcü , A.Alanyaspor maçını da boş geçmedi. Sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 7. maçında 5. kez golle tanışan başarılı oyuncu takımın en skorer ismi olmayı da başardı. Göz Göz, Ba'nın gol attığı maçlardan 8 puan çıkardı.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göztepe dışarıda gülemiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN