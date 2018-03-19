Kurtarıcı Demba Ba!
Ateş hattından uzaklaşmak isteyen Alanya, Avrupa'yı hedefleyen ligin flaş ekibi Göztepe'yle yenişemedi. Hücum gücü yüksek rakibi karşısında kaleci Beto'nun üstün oyunu sarı-kırmızılılara yine puan getirdi. Alanya henüz 3'te Villafanez'le pozisyona girdi, ceza sahasında yerde kalan Arjantinli penaltı bekledi. Ancak hakem 'devam' kararı verdi. Welinton'un bir şutunun direkten döndüğü maçta, Akdeniz ekibi Mbilla ve Sackey'le fırsatları değerlendiremeyince devre golsüz sona erdi.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:20
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
metinn GSi yillardir sahamizda yeniyoruz diye böburlenen fb nin beraberlige sevinmesi gerek oynadiklari futbol ortada sevsinler yenilmezliginiziii
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Valbuena Fransız basınına konuştu. Aykut Kocaman sözleri...
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Kardeşim senin tek şanssızlığın korkak bir hocan olması.Bu Aykut FB min hocası kesinlikle değil ,şampiyonluğu rüyasında görür ancak ağlasın.
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
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