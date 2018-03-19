Kurtarıcı Demba Ba!

Ateş hattından uzaklaşmak isteyen Alanya, Avrupa'yı hedefleyen ligin flaş ekibi Göztepe'yle yenişemedi. Hücum gücü yüksek rakibi karşısında kaleci Beto'nun üstün oyunu sarı-kırmızılılara yine puan getirdi. Alanya henüz 3'te Villafanez'le pozisyona girdi, ceza sahasında yerde kalan Arjantinli penaltı bekledi. Ancak hakem 'devam' kararı verdi. Welinton'un bir şutunun direkten döndüğü maçta, Akdeniz ekibi Mbilla ve Sackey'le fırsatları değerlendiremeyince devre golsüz sona erdi.