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Giresunspor'da Mustafa Kaplan: İlk hedefimiz...

Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, “Ligin ilk yarısı gidebildiğimiz kadar, alabildiğimiz kadar puanlar alıp sonrasında devre arasında transferi açarsak hiç bir problem yok” dedi.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 21:00
Giresunspor'da Mustafa Kaplan: İlk hedefimiz...

Mustafa Kaplan, Giresunspor Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Transfer yasağı dolayısıyla kadroda kalan ve altyapıdan dahil edilen oyuncularla iyi bir kadro planlaması yapıp sezona girmek istediklerini ancak kendilerini zor bir sezonun beklediğini aktaran Kaplan, Giresunspor'un mevcut oyuncuları ve kadrosunun göz önüne alındığında ilk hedefin ligde kalmak olduğuna vurgu yaptı.

Kaplan, "Hayalci olmamamız lazım, play-off oynarız ya da şampiyon oluruz dersek insanları kandırmış oluruz" diyerek, camianın ve taraftarların elini taşın altına sokması ve sorumluluk alması gerektiğine dikkat çekti.

Ligin ilk yarısında alabildikleri kadar puan toplayıp ikinci devreye transfer yaparak girmek istediklerini kaydeden Kaplan, ellerinde sihirli değnek olmadığını söyleyip, şunları söyledi:

"Burada önemli olan paradan ziyade kenetlenip, iyi bir iletişim kurup takıma sahip çıkıp bu takımı önce bu ligde tutup ondan sonra bakmak lazım. Ligin ilk yarısı gidebildiğimiz kadar, alabildiğimiz kadar puanlar alıp sonrasında devre arasında transferi açarsak hiç bir problem yok. Aynı şekilde biz Ankaragücü'nde de bunu yaşadık ama devre arasında 9 yabancı bir yerli aldık o sene Süper Lig'de kümede kaldık. İnşallah ilk yarı herkesin istediği bir Giresunspor yaratırız benim bundan şüphem yok, gece gündüz çalışacağız. Ancak tek isteğim destek olunmasıdır. Birlik beraberlik yapmak lazım. Altyapıdan gelen oyunculardan eğer 5-6 tane yakalarsak o zaman benim korkum yok ama yakalayamazsak çünkü elimizde kısıtlı bir kadro var kimse gönül koymaması lazım. Giresunspor için saha içinde ve saha dışında ne gerekiyorsa yapacağız."

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