Giresunspor Altay : 3-1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Giresunspor ile Altay ile kozlarını paylaştı.

Giresunspor maça, Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Pelupessy, Diabate, Serginho, Süleymanov ve Balde 11'iyle başladı.

Altay ise, Lis, İbrahim, Murat, Cebrail, Naderi, Thiam, Poko, Eren, Pinares, Rodriguez ve Rayan 11'iyle sahada yer aldı.

Çekişmeli geçen mücadelede ev sahibi ekip, 31. dakikada Shapi Suleymanov'un golüyle 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda Giresunspor, 61. dakikada Ibrahima Balde'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Giresunspor, 72'de Diabate ile penaltıdan skoru 3-0'a getirdi. Altay ise 81De Poko ile durumu 3-1'e getirse de bu gol yalnızca maçın sonucu belirledi.

Bu sonuçla Karadeniz temsilcisi, 22 puanla 11. sıraya yükseldi.

İzmir ekibi ise 18 puanla 16. sırada kaldı.