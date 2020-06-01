Konut kredisinde tarihi fırsat! Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'ndan düşük faizle konut kredisi imkanı - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
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Konut kredisinde tarihi fırsat! , Vakıfbank ve 'ndan düşük faizle konut kredisi imkanı

Konut kredisinde tarihi fırsat! Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'ndan düşük faizle konut kredisi imkanı

virüsü sürecinde konut satışları geçtiğimiz yıla oranla yüzde 55 düştü. Kamu bankaları (, ve Vakıfbank) düşük faizle kredi imkanı sunuyor. Corona sürecinde de konut satışları canlanacak!

"Eşsiz fırsat" olarak nitelendirdikleri kampanyanın salgının etkilediği sektörde bahar havası oluşturacağını belirten gayrimenkul sektörü temsilcileri, tüketicilerin ertelediği alımların harekete geçeceği, böylece yıl sonu satış adedinde bir milyonun çok rahat aşılacağı görüşünde birleşiyor.

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, ve VakıfBank, birinci el/sıfır veya konut alımlarında, düşük oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacağını açıkladı.

Buna göre, 15 yıla kadar vadelerde, birinci el/sıfır konutlar için aylık yüzde 0,64, ikinci el konutlar için aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu, nisanda konut satışlarının, salgın etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55 düştüğünü, gerilemenin tatillerin ve salgının etkisiyle mayısta da sürdüğünü söyledi.

Yapı ruhsatlarında görülen azalmanın inşaat sektöründeki durgunluğa işaret ettiğini dile getiren Erkurtoğlu, kamu bankalarının kredi paketinin sektöre canlılık katacağını bildirdi.

Erkurtoğlu, "Özellikle üç büyük ilde sunulan 750 bin liraya kadarlık kredi satışları ivmelendirecektir. Özellikle herkesin ikinci el konuta yöneldiği bir dönemde birinci el konutta yapılan yüzde 0,64'lük faiz oranı ve azami 12 ay ödemesiz dönem, konut alımları için tarihi bir fırsat oluşturuyor. Bir daha bu kadar düşük faiz oranlarının sağlanacağını düşünmüyoruz." dedi.

Ahmet Erkurtoğlu, birinci elde yüzde 0,64, ikinci elde yüzde 0,74 olarak sağlanan aylık faiz oranıyla konut edinmenin tam zamanı olduğunu sözlerine ekledi.

  1. 01.06.2020
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