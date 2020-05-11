Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kaç gün? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Başkan ’dan açıklaması! ’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kaç gün?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kaç gün?

(koronavirüs) salgını sebebiyle tüm dünyada ve ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında daha önce hafta sonları ve özel günlerde ilan edilmişti. Vatandaşlar ’ta sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak ediyor. Başkan kabine toplantısının ardından açıklama yaptı. Peki, 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kaç gün?

Başkan , bugün kabinesiyle bir araya geldi. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunana Başkan Erdoğan sokağa çıkma yasakları hakkında da konuştu.

19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? KAÇ GÜN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "24 ilde 16,17,18,'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." ifadelerini kullandı.

  1. 11.05.2020
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