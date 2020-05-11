Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kaç gün?
Corona virüsü (koronavirüs) salgını sebebiyle tüm dünyada ve ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında daha önce hafta sonları ve özel günlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Vatandaşlar 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklama yaptı. Peki, 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kaç gün?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün kabinesiyle bir araya geldi. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunana Başkan Erdoğan sokağa çıkma yasakları hakkında da konuştu.
19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? KAÇ GÜN?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "24 ilde 16,17,18,19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." ifadelerini kullandı.
- 11.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kaç gün? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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