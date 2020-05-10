Aktüel haberler (10.05.2020)
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Keçiörengücü'nün Başkanı Sedat Tahiroğlu, "Futboldan uzak kalmak istemiyoruz. Bazı ülkelerde futbola dönüş planı açıklandı. Ülkemiz için de TFF, Bilim Kurulu ve ilgili bakanlıkların alacağı karara saygılıyız" dedi.
TFF 1. Lig ekibi Menemen'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Ege ekibi, golcüsü Ali Özgün ile yollarını ayırdı. Koronavirüs sürecinde Almanya'ya ailesinin yanına giden 30 yaşındaki golcünün Türkiye'ye dönmek istemediği açıklandı.
Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Manisa FK'de daha önce Ferhat Yazgan ve Oğuzhan Erdoğan'la kadro dışı bırakılan Mustafa Çakır, kulüpten ayrıldı. 33 yaşındaki stoper, alacağını tahsil edemediği için kontratını feshetti.
Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerin başındaki Brezilya'da futbolun yeniden başlaması gündemde. Devlet Başkanı Bolsonaro, "Bize göre maçlar ilk etapta seyircisiz olmak koşuluyla başlayabilir" dedi.
NBA Başkanı Adam Silver, sezonun iki şehirde oynanacak maçlarla tamamlanabileceğini söyledi. Silver, "Maçları bir ya da iki yerde oynatmayı düşünüyoruz. Bu şehirler Orlando ve Las Vegas olabilir" bilgisini verdi.
Zonguldak'ta milli atlet Doğukan Kilcioğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında antrenmanlarını ilginç bir yerde yapıyor. Kilcioğlu, yaşadığı apartmanın garajında idmanlarını sürdürerek kendisini formda tutmaya çalışıyor.
Engelliler Haftası'nda Türkiye ile Vietnam satrançta bugün online dostluk maçı yapacak. İki ülke arasındaki dostluğu da pekiştirecek maçta Engelliler Haftası nedeniyle engelli sporcular yer alacak. Maç, 11.30'da başlayacak.
- 10.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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