Aktüel haberler (10.05.2020) - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
10 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Aktüel haberler (10.05.2020)

Aktüel haberler (10.05.2020)

Aktüel haberler (10.05.2020)

Yurt içi ve yurt dışındaki önemli gelişmeleri ve öne çıkan detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

1. Lig takımı Ümraniye'de Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, liglerin oynatılmamasından yana. Karafırtınalar, "Futbola Dönüş Protokolü'nün uygulanması çok zor. Görüşüm liglerin oynatılmamasından yana" diye konuştu

Keçiörengücü'nün Başkanı Sedat Tahiroğlu, "Futboldan uzak kalmak istemiyoruz. Bazı ülkelerde futbola dönüş planı açıklandı. Ülkemiz için de TFF, ve ilgili bakanlıkların alacağı karara saygılıyız" dedi.

TFF 1. Lig ekibi Menemen'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Ege ekibi, golcüsü Ali Özgün ile yollarını ayırdı. Koronavirüs sürecinde 'ya ailesinin yanına giden 30 yaşındaki golcünün 'ye dönmek istemediği açıklandı.

Beyaz Grup'ta zirve takipçisi FK'de daha önce Ferhat Yazgan ve Oğuzhan Erdoğan'la kadro dışı bırakılan Mustafa Çakır, kulüpten ayrıldı. 33 yaşındaki stoper, alacağını tahsil edemediği için kontratını feshetti.

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerin başındaki 'da futbolun yeniden başlaması gündemde. Devlet Başkanı Bolsonaro, "Bize göre maçlar ilk etapta seyircisiz olmak koşuluyla başlayabilir" dedi.

NBA Başkanı , sezonun iki şehirde oynanacak maçlarla tamamlanabileceğini söyledi. Silver, "Maçları bir ya da iki yerde oynatmayı düşünüyoruz. Bu şehirler Orlando ve olabilir" bilgisini verdi.

'ta milli atlet Doğukan Kilcioğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında antrenmanlarını ilginç bir yerde yapıyor. Kilcioğlu, yaşadığı apartmanın garajında idmanlarını sürdürerek kendisini formda tutmaya çalışıyor.

Engelliler Haftası'nda Türkiye ile Vietnam satrançta bugün online dostluk maçı yapacak. İki ülke arasındaki dostluğu da pekiştirecek maçta Engelliler Haftası nedeniyle engelli sporcular yer alacak. Maç, 11.30'da başlayacak.

  1. 10.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aktüel haberler (10.05.2020) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA