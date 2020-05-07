Son dakika: Ücretsiz izin maaşları ne zaman yatırılacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Genel Son dakika: Ücretsiz izin maaşları ne zaman yatırılacak?

Son dakika: maaşları ne zaman yatırılacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıkladı.

Son dakika: Ücretsiz izin maaşları ne zaman yatırılacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı.

salgını önlemleri kapsamında binlerce kişiye maaş desteği sunuluyor. Birçok kişi konu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatırılacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , 3. faz sosyal yardım programı kapsamında şu ana kadar 620 bin haneye ödeme yapıldığını, ödemelerin devam ettiğini bildirdi.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

desteği ile ilgili de Bakan Selçuk, "Şu ana kadar başvurularımız 700 bini aştı. Ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz." bilgisini verdi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU 3 MİLYONU BULDU

Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında, 3 milyon kişinin başvurusunun değerlendirildiğini kaydetti.

  1. 07.05.2020
  2. Güncelleme: 07.05.2020 17:40
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