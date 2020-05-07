Son dakika: Ücretsiz izin maaşları ne zaman yatırılacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı.
Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında binlerce kişiye ücretsiz izin maaş desteği sunuluyor. Birçok kişi konu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatırılacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3. faz sosyal yardım programı kapsamında şu ana kadar 620 bin haneye ödeme yapıldığını, ödemelerin devam ettiğini bildirdi.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Ücretsiz izin desteği ile ilgili de Bakan Selçuk, "Şu ana kadar başvurularımız 700 bini aştı. Ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz." bilgisini verdi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU 3 MİLYONU BULDU
Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında, 3 milyon kişinin başvurusunun değerlendirildiğini kaydetti.
- 07.05.2020
- Güncelleme: 07.05.2020 17:40
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Ücretsiz izin maaşları ne zaman yatırılacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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