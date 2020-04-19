Counter Strike: Global Offensive'e (CS:GO) anlık oyuncu rekoru kırarak tarihe geçti!

Dünyaca ünlü FPS oyunu Counter Strike: Global Offensive (CS:GO)'da corona virüsü yoğunluğu yaşandı. Corona virüsü karantinasında birçok kişi kendisini oyunların içerisinde buldu. Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) ise tüm zamanların anlık oyuncu rekorunu kırdı. Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) oynamak için tam 1 milyon 305 bin kişi aynı anda oyuna giriş yaptı.

DOTA 2'NİN REKORU KIRILDI

Daha önce aynı anda 1 milyon 300 bin kişi DOTA 2'de aktif olmuştu ve rekor DOTA 2'den Counter Strike: Global Offensive'e (CS:GO) geçmiş oldu.

COUNTER STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE (CS:GO) NEDİR?

Counter Strıke serisinin en çok satan ürünüdür. Oyunun Geliştiricileri, Valve ve Hidden Path Entertainment'dir.Oyun Ağustos 2012 de piyasaya sürülmüştür. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz FPS türünde bir oyundur.

COUNTER STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE (CS:GO) NASIL OYNANIR?

Oyun platformu Steam üzerinden satın alarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İnternet bağlantısı sayesinde online veya botlara karşı oynayabilirsiniz.