Counter Strike: Global Offensive'e (CS:GO) anlık oyuncu rekoru kırarak tarihe geçti!
Dünyaca ünlü FPS oyunu Counter Strike: Global Offensive'e (CS:GO) corona virüsü karantinasında en çok oynanan oyunlardan biriydi. Counter Strike: Global Offensive'e (CS:GO) tüm zamanların anlık oyuncu rekorunu kırdı. Oyunseverler Counter Strike: Global Offensive'e (CS:GO) hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, CS:GO nedir? Nasıl oynanır?
Dünyaca ünlü FPS oyunu Counter Strike: Global Offensive (CS:GO)'da corona virüsü yoğunluğu yaşandı. Corona virüsü karantinasında birçok kişi kendisini oyunların içerisinde buldu. Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) ise tüm zamanların anlık oyuncu rekorunu kırdı. Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) oynamak için tam 1 milyon 305 bin kişi aynı anda oyuna giriş yaptı.
DOTA 2'NİN REKORU KIRILDI
Daha önce aynı anda 1 milyon 300 bin kişi DOTA 2'de aktif olmuştu ve rekor DOTA 2'den Counter Strike: Global Offensive'e (CS:GO) geçmiş oldu.
COUNTER STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE (CS:GO) NEDİR?
Counter Strıke serisinin en çok satan ürünüdür. Oyunun Geliştiricileri, Valve ve Hidden Path Entertainment'dir.Oyun Ağustos 2012 de piyasaya sürülmüştür. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz FPS türünde bir oyundur.
COUNTER STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE (CS:GO) NASIL OYNANIR?
Oyun platformu Steam üzerinden satın alarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İnternet bağlantısı sayesinde online veya botlara karşı oynayabilirsiniz.
- 19.04.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Counter Strike: Global Offensive'e (CS:GO) anlık oyuncu rekoru kırarak tarihe geçti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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