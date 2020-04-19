Counter Strike: Global Offensive'e (CS:GO) anlık oyuncu rekoru kırarak tarihe geçti! CS:GO nedir? Nasıl oynanır? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
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: Global Offensive'e () anlık oyuncu rekoru kırarak tarihe geçti!

Counter Strike: Global Offensive'e (CS:GO) anlık oyuncu rekoru kırarak tarihe geçti!

Dünyaca ünlü oyunu : Global Offensive'e () karantinasında en çok oynanan oyunlardan biriydi. Counter Strike: Global Offensive'e (CS:GO) tüm zamanların anlık oyuncu rekorunu kırdı. Oyunseverler Counter Strike: Global Offensive'e (CS:GO) hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, CS:GO nedir? Nasıl oynanır?

Dünyaca ünlü oyunu : Global Offensive ()'da yoğunluğu yaşandı. Corona virüsü karantinasında birçok kişi kendisini oyunların içerisinde buldu. Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) ise tüm zamanların anlık oyuncu rekorunu kırdı. Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) oynamak için tam 1 milyon 305 bin kişi aynı anda oyuna giriş yaptı.

DOTA 2'NİN REKORU KIRILDI

Daha önce aynı anda 1 milyon 300 bin kişi 2'de aktif olmuştu ve rekor DOTA 2'den Counter Strike: Global Offensive'e (CS:GO) geçmiş oldu.

COUNTER STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE (CS:GO) NEDİR?

Counter Strıke serisinin en çok satan ürünüdür. Oyunun Geliştiricileri, Valve ve Hidden Path Entertainment'dir.Oyun Ağustos 2012 de piyasaya sürülmüştür. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz FPS türünde bir oyundur.

COUNTER STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE (CS:GO) NASIL OYNANIR?

Oyun platformu Steam üzerinden satın alarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İnternet bağlantısı sayesinde online veya botlara karşı oynayabilirsiniz.

  1. 19.04.2020
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