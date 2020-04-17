Epic Games'ten ücretsiz oyun! Just Cause 4 Reloaded 23 Nisan'a kadar ücretsiz indirilebilecek
Çin'in Wuahn kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınına önlem olarak birçok kişi kendisini karantina altına alarak evinde kalıyor. Bu süreçte video oyunlarına olan ilgi oldukça arttı. Epic Games karantina sürecinde oynansın diye 23 Nisan'a kadar Just Cause 4 Reloaded'ı ücretsiz sunuyor. Peki, Just Cause 4 Reloaded nasıl indirilir? Sistem özellikleri ne?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisi, ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Vatandaşlar evlerinde kendini karantina altına aldılar. Karantina esnasında en çok tercih edilen eylemlerden biri de oyun oynamak. Epic Games bu ihtiyacınızı en iyi şekilde giderecek. Her hafta ücretsiz oyun hizmeti sunan Epic Games bu hafta Just Cause 4 Reloaded oyununu ücretsiz indirme imkanı sunuyor..
JUST CAUSE 4 RELOADED NASIL İNDİRİLİR?
Oyunu tanımlarken Epic Games kendi sitesinde, "Aksiyon dolu, açık dünyalı sandbox deneyimine katılarak çeşitli silahlar, taşıtlar ve teçhizatlarla kaos yarat. Wingsuit'ini bağla, tamamen özelleştirilebilen kancanı kuşan ve ortalığı kasıp kavurmaya hazır ol!" ifadelerine yer veriyor. Oyunu indirmek isteyenler ilk olarak Epic Games'in sistemine üye olmalılar. Üye olmak çok basit. Sosyal ağlarınız aracılığı ile tek buton kullanarak üye olabilirsiniz. Ardından karşınıza gelen platformdan oyunu indirebilirsiniz.
JUST CAUSE 4 RELOADED SİSTEM ÖZELLİKLERİ NE?
Minimum
İşletim Sistemi:
Windows 7 Platform Güncellemesi ile Windows 7 SP1 (yalnızca 64 bit sürümleri)
İşlemci:
Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz | AMD FX-6300 @ 3.5 GHz veya üstü
Bellek:
8 GB RAM
Ekran Kartı:
NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB VRAM veya üstü) | AMD R9 270 (2 GB VRAM veya üstü)
Depolama:
59 GB kullanılabilir alan
Önerilen
İşletim Sistemi:
Windows 10 (yalnızca 64 bit sürümleri)
İşlemci:
Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz | AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz veya eş değeri
Bellek:
16 GB RAM
Ekran Kartı:
NVIDIA GeForce GTX 1070 (6 GB VRAM veya üstü) | AMD Vega 56 (6 GB VRAM veya üstü)
Depolama:
59 GB kullanılabilir alan
- 17.04.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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