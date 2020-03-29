Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 162. Bölüm Fragmanı yayınlandı mı? EDHO 162. Bölüm Fragmanı... 161. Bölüm izle! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
29 Mart 2020, Pazar
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yayınlandı mı? 162. Bölüm Fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 162. Bölüm Fragmanı yayınlandı mı? EDHO 162. Bölüm Fragmanı...

ATV'nin yayınlandığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta yaşananlar izleyenleri şaşırttı. Kimsesiz Yaşar'ı yetiştiren 'ın ortaya çıkması dengeleri değiştirdi. Kepeliler cephesi zorlu durumundan çıkararak avantaj Hızır ve dostlarına geçti. Kimsesiz Doğan'ın yapacakları merak konusu olurken, oyuncu 'nin diziye katılması hayranlarını sevindirdi. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz () 162. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO'ya dair tüm soruların cevapları fotomac.com.tr'de...

Ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Salı akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Son bölümde Kepelilerin ortaya çıkışıyla birlikte karşılarında yeni bir cephe daha açılan Çakırbeyliler, Altan ile olan savaş devam ederken yeni bir düşmanın onlara güç kaybettireceğinin farkına vardı. Son sahnede Hızır ve Tufan'ın ortak planı sayesinde Altan öldürüldü. İzleyiciler şimdi heyecanla 162. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak dizinin fragmanı yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

''Teyzem, Altan'ın elinde amca!''

İlyas ve Behzat, onları iyi tanıyan düşmanları tarafından dolduruşa getirilerek tuzağa çekilmişken, Tufan'dan umulmadık bir yardım gelmiştir; fakat iki dostun ölümden kıl payı kurtulmasını sağlayan bu yardım değil Alparslan olacaktır.

ÇAKIRBEYLİLERE YENİ BİR CEPHE

Kepelilerin ortaya çıkışıyla birlikte karşılarında yeni bir cephe daha açılan Çakırbeyliler, Altan ile olan savaş devam ederken yeni bir düşmanın onlara güç kaybettireceğinin farkındadırlar.

DOĞAN BABA DEVREYE GİRİYOR

Hızır, Altan belası son bulana kadar etrafında ona ayak bağı olacak kim varsa uzlaşılmasını ister.

Bu yüzden Kepelilerle Façalıların arasını bulmak için herkes tarafından sözü dinlenen Doğan Baba devreye girecektir.

CEYLAN TUZAĞA DÜŞÜYOR

Altan, Hızır'ı bir türlü alt edemeyince, yaptığı her planı bozmayı başaran, ondan hep bir adım önde olan iki ismi, Ceylan ve Alparslan'ı hedefine koyar. Bu planda en etkili olacak isim ise Tufan olacaktır.

Öncelikle Ceylan'ı tuzağa düşüren Altan, Hızır'ın sevdikleri için canını feda edebileceğini bilmektedir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 161. BÖLÜM | İZLE

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 161. bölüm izle! EDHO son bölüm tek parça full olarak izle

  1. 29.03.2020
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