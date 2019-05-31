Arka Sokaklar 520. bölümde ekip, tehlikeden kurtulabilecek mi?
Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Arka Sokaklar 520.bölümde ekibin başı yine belaya giriyor, peki bu kez başarıyla kurtulabilecekler mi? Arka Sokaklar’da Mesut’un diline düşen Hüsnü arasındaki diyaloglar ise izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatacak.
Arka Sokaklar 520.bölüm fragmanı yayınlandı ve heyecan yarattı. Her bölümde ayrı maceralara konuk olan Arka Sokaklar dizisi konusu ve oyuncularıyla da çok beğeniliyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Arka Sokaklar yeni bölümde Engin ve Rıza Baba ve ekibinin uyuşturucu çetesinin peşine düştüğü sahneler heyecanla izlenecek.
ARKA SOKAKLAR 520. BÖLÜM FRAGMANI
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Engin Müdür Narkotik ekibiyle birlikte Rıza baba ve ekibimizle işbirliği yaparak uyuşturucu ticareti yapanların peşine düşerler!
Remzi, karısının boşanma davası açtığını öğrenir ve kadının kardeşinin evine baskın yapar. Kadına saldırmak üzereyken ekibimiz baskın yapar. Karısı Ayşen'in demeç veren avukatı ve ailesine saldırır. Bütün aileyi katleder. Beklenmedik bir görgü tanığı vardır.
Haydarberk okul arkadaşının doğum günü partisine gider. Lüks bir evdir ve ev sahibi Vildan, Hüsnü'ye asılır. Vildan'ın kocası Tarumar hapishanededir. Karısına takıntılıdır. Gazetelerde Hüsnü'yle fotoğraflarını görünce, hapishaneden kaçar.
Aylin ve Hakan, Cihan bebeğin evlatlık işlemlerinin tamamlanması için haber beklemektedir. Ancak bu süreçte hiç hoşlarına gitmeyecek bir gerçek ortaya çıkar. Cihan bebeğin hayatta olan öz dayıları yeğenlerine sahip çıkmak istemektedir. Aylinlerin bebeği evlat edinmesi de bu olay sonrasında imkansızlaşır.
Selim ve Nazan isimli genç çocuklar, uyuşturucu bağımlısıdır ve evde kriz çıkarırlar. Uyuşturucu etkisiyle gasp ettikleri araç sahibini öldürürler. Uyuşturucu temin eden İsmail, yakalanır. Barcı İlyas'ın ismini verir. Gizli operasyonla polislerimiz Eda ve Hande bara müşteri gibi gider. İlyas'tan feci şekilde dayak yerler. Eda ve Hande komalık olur.
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