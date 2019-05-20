Game of Thrones final fragmanı! Game of Thrones nasıl izlenir?
Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisi 8. sezonuyla son kez ekranlara geldi. Game of Thrones 8.sezon 6.bölüm fragmanı yayınlandı ve büyük heyecan yarattı. Peki Game of Thrones’ta dizi severleri nasıl bir final bekliyor? Game of Thrones son bölümde Daenerys Targaryen, savaşı kazanırken büyük bir yıkım yarattı.
Game of Thrones final bölümüyle bugün Türkiye'de izlenecek. Game of Thrones finalinin nasıl olacağı merak edilmeye başlandı. Game of Thrones 8.sezon 6.bölümde Daenerys Targaryen'in Jon Snow'a ne söyleyeceği merak konusu olurken, Arya'nın da kuzeye gidip gitmeyeceği araştırılıyor. İşte yeni fragman…
GAME OF THRONES 8. SEZON 6.BÖLÜM FRAGMANI
GAME OF THRONES 8. SEZON BÖLÜMLERİ NEREDEN VE NASIL İZLENİR?
Game of Thrones, ABD'de yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden Türkiye yayıncısı Digiturk tarafından Türkçe altyazılı bir şekilde yayınlanıyor. Diziyi takip edip izleyebilmeniz için Digiturk üyeliğinizin bulunması gerekiyor.
54 dakikadan oluşan 1. Bölümü 14 Nisan'da yayınlandı.
58 dakikadan oluşan 2. Bölümü 21 Nisan'da yayınlandı.
1 saat 22 dakikadan oluşan 3. Bölümü 28 Nisan'da yayınlandı.
1 saat 20 dakikadan oluşan 4. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlandı.
1 saat 20 dakikadan oluşan 5. Bölümü 12 Mayıs'ta yayınlandı.
6. Bölümü 19 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak.
- 20.05.2019
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Yorum
İMPARATOR FATİH TERİM tebrikler İmparator yaşattığın bütün güzellikler için teşekkür ederiz
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Rodallega ile görüşme
Toplam 1
Yorum
baksoy Trabzonspor da tavan ücret 3-4 milyon olmalı isteyen devam eder ?
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Muslera tarihe geçti
Toplam 1
Yorum
GS LI MUSLERA İKİ GS DASIN. MUSLERA MUSLERA MUSLERA YİNE MUSLERA. SENİ SEVİYORUZ MUSLERA ,SEVİYORUZ SENİ MUSLERA
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