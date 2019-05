Game of Thrones final fragmanı! Game of Thrones nasıl izlenir?

Game of Thrones final bölümüyle bugün Türkiye'de izlenecek. Game of Thrones finalinin nasıl olacağı merak edilmeye başlandı. Game of Thrones 8.sezon 6.bölümde Daenerys Targaryen'in Jon Snow'a ne söyleyeceği merak konusu olurken, Arya'nın da kuzeye gidip gitmeyeceği araştırılıyor. İşte yeni fragman…

GAME OF THRONES 8. SEZON 6.BÖLÜM FRAGMANI

GAME OF THRONES 8. SEZON BÖLÜMLERİ NEREDEN VE NASIL İZLENİR?



Game of Thrones, ABD'de yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden Türkiye yayıncısı Digiturk tarafından Türkçe altyazılı bir şekilde yayınlanıyor. Diziyi takip edip izleyebilmeniz için Digiturk üyeliğinizin bulunması gerekiyor.



54 dakikadan oluşan 1. Bölümü 14 Nisan'da yayınlandı.

58 dakikadan oluşan 2. Bölümü 21 Nisan'da yayınlandı.

1 saat 22 dakikadan oluşan 3. Bölümü 28 Nisan'da yayınlandı.

1 saat 20 dakikadan oluşan 4. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlandı.

1 saat 20 dakikadan oluşan 5. Bölümü 12 Mayıs'ta yayınlandı.

6. Bölümü 19 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak.