Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? 18 Mart Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatı
Yeni haftada altın fiyatlarının kaç liradan işlem gördüğü merak ediliyor. Dalgalanma halinde olan altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde ne kadar? 18 Mart Kapalıçarşı’daki çeyrek altın ve diğer ziynetlerin güncel fiyatına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Düğün sezonunun açılmasıyla daha da bir önem kazanan altın fiyatlarında özellikle çeyrek altının takibi yapılıyor. Diğer yandan bilezik fiyatları da dikkatle ve güncel olarak takip ediliyor. Peki Kapalıçarşı'da altın piyasası nasıl bir açılış yaptı. İşte ayrıntılar…
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ALTIN FİYATI ALIŞ VE SATIŞ (18 Mart)
Gram altın: 227,77 - 227,82
Çeyrek altın: 365,92 - 374,17
Yarım altın: 729,54 - 748,34
Tam altın: 1.463,66 - 1.492,10
Cumhuriyet altını: 1.522,00 - 1.532,00
Altın ONS ($): 1.298,79 - 1.299,09
14 ayar bilezik gram fiyatı: 130,36 - 130,44
18 ayar bilezik gram fiyatı: 166,95 - 167,06
22 ayar bilezik gram fiyatı: 208,57 - 208,71
- 18.03.2019
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