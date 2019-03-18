Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? 18 Mart Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatı

Düğün sezonunun açılmasıyla daha da bir önem kazanan altın fiyatlarında özellikle çeyrek altının takibi yapılıyor. Diğer yandan bilezik fiyatları da dikkatle ve güncel olarak takip ediliyor. Peki Kapalıçarşı'da altın piyasası nasıl bir açılış yaptı. İşte ayrıntılar…



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ALTIN FİYATI ALIŞ VE SATIŞ (18 Mart)



Gram altın: 227,77 - 227,82



Çeyrek altın: 365,92 - 374,17



Yarım altın: 729,54 - 748,34





Tam altın: 1.463,66 - 1.492,10



Cumhuriyet altını: 1.522,00 - 1.532,00



Altın ONS ($): 1.298,79 - 1.299,09



14 ayar bilezik gram fiyatı: 130,36 - 130,44



18 ayar bilezik gram fiyatı: 166,95 - 167,06



22 ayar bilezik gram fiyatı: 208,57 - 208,71