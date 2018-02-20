Serbest stilde şampiyon Sharpe
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda serbest stil kayak kadınlar halfpipe yarışında altın madalyayı Kanadalı Cassie Sharpe kazandı.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 11. gününde Sharpe, 95,80 puanla podyumun zirvesine çıkarak ilk olimpiyat madalyasını boynuna taktı. Fransız Marie Martinod 92,60 puanla gümüş, ABD'li Brita Sigourney ise 91,60 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:31
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Bu Fatih Terim değil!
Toplam 2
Yorum
agresif İmparatorumuz kovulup Milana uçmaya uğraşıyor...
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Tudor'un suçu neydi?
Toplam 13
Yorum
arda zafer Tudor'un elinde N Diaye,Ronaldo,Mariano üçlüsü vardı..Bunların ikisi yok.. Belhanda da yok.. GS'ın Yed.Kulubesi zaten sıkıntılı..Zor günler
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Gol atmakta sıkıntımız var
Toplam 7
Yorum
KAPLAN YILDA ÜÇ TAKIM DEĞİŞTİRDİN RIZA DEMEKKİ SORUN SENDE GÜLE GÜLE
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