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    20 Şubat 2018, Salı
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    Serbest stilde şampiyon Sharpe

    Serbest stilde şampiyon Sharpe

    2018 PyeongChang 'nda serbest stil kayak kadınlar halfpipe yarışında altın madalyayı Kanadalı Cassie Sharpe kazandı.

    'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 11. gününde Sharpe, 95,80 puanla podyumun zirvesine çıkarak ilk olimpiyat madalyasını boynuna taktı. Fransız Marie Martinod 92,60 puanla gümüş, ABD'li Brita Sigourney ise 91,60 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:31
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