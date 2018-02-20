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    20 Şubat 2018, Salı
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    Alper ve Alisa piste çıktı

    Alper ve Alisa piste çıktı

    2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateninde Türkiye'yi temsil eden ile , buz dansı serbest programda 19'uncu oldu.

    Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 11. gününde, artistik buz pateni serbest programda mücadele eden ile ikilisi, piste çıktı.

    Türkiye'nin Kış Olimpiyatları tarihinde serbest programa kalan ilk buz dansı çifti konumundaki milli sporcular, toplam 147,18 puanla 19'uncu sıranın sahibi oldu. Kanada'dan Tessa Virtue ile Scott Moir 206,7 puanla altın madalyaya ulaştı. Fransız Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron çifti 205,28 puanla gümüş, ABD'li Maia Shibutani-Alex Shibutani ikilisi ise 192,59 puanla bronz madalya elde etti.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:47
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