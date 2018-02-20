Alper ve Alisa piste çıktı
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateninde Türkiye'yi temsil eden Alisa Agafonova ile Alper Uçar, buz dansı serbest programda 19'uncu oldu.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 11. gününde, artistik buz pateni serbest programda mücadele eden Alisa Agafonova ile Alper Uçar ikilisi, piste çıktı.
Türkiye'nin Kış Olimpiyatları tarihinde serbest programa kalan ilk buz dansı çifti konumundaki milli sporcular, toplam 147,18 puanla 19'uncu sıranın sahibi oldu. Kanada'dan Tessa Virtue ile Scott Moir 206,7 puanla altın madalyaya ulaştı. Fransız Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron çifti 205,28 puanla gümüş, ABD'li Maia Shibutani-Alex Shibutani ikilisi ise 192,59 puanla bronz madalya elde etti.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 09:47
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Beşiktaş Talisca için TFF'ye başvurdu!
Toplam 30
Yorum
efe ayaz maçı radyodan dınleyen bıle pepe nın kırmızısı kartı konyanın penaltısı olmazdı eger talıscaya yapılan hareket kırmızı olsaydı
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Tolgay, Caner, Talisca sınırda
Toplam 1
Yorum
alik sayın hakemler talisca ve pepeye çok dikkat edin hücum faullu oynuyorlar çaktırmadan el kol değiyor milleti kandırıyorlar.kart gösterin
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Beşiktaş Talisca için TFF'ye başvurdu!
Toplam 30
Yorum
efeayaz talisca ya yapılan harekette kırmızı cıksaydı bu durumların hıcbırı olmazdı konyanın penaltısı pepe nın kırmızı kartı olmazdı
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