Alper ve Alisa piste çıktı

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 11. gününde, artistik buz pateni serbest programda mücadele eden Alisa Agafonova ile Alper Uçar ikilisi, piste çıktı.

Türkiye'nin Kış Olimpiyatları tarihinde serbest programa kalan ilk buz dansı çifti konumundaki milli sporcular, toplam 147,18 puanla 19'uncu sıranın sahibi oldu. Kanada'dan Tessa Virtue ile Scott Moir 206,7 puanla altın madalyaya ulaştı. Fransız Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron çifti 205,28 puanla gümüş, ABD'li Maia Shibutani-Alex Shibutani ikilisi ise 192,59 puanla bronz madalya elde etti.