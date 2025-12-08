Gençler’de buruk sevinç

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Gençlerbirliği, 3-0'lık skorla kazandı. Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri, 29. dakikada Oğulcan Ülgün, 65. dakikada Sekou Koita ve 74. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti. Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, ligde 2 maç sonra kazandı. Öte yandan, karşılaşma sonrası Teknik Direktör Volkan Demirel istifa etti. Başkent ekibi, Demirel yönetiminde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, ve 3 mağlubiyet yaşadı. Gelecek hafta Gençlerbirliği, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Karagümrük, Kocaelispor'u ağırlayacak.

DEMİREL DÖNEMİ BİTTİ

Gençlerbirliği'nin Fatih Karagümrük'ü yendiği maç sonrası Volkan Demirel görevinden ayrıldığını açıkladı. 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Ben istifa ediyorum ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan ve çalışmaktan çok mutluydum. Beni buraya getiren Mehmet Başkan'dı, Arda Başkan seçildi. Bu kararı dün almıştım" dedi.