Gençler kırmızıda geçti

Gençlerbirliği, 2'si direkt ve 1'i de çift sarıdan olmak üzere 3 kırmızı kartla bu alanda listenin başında bulunuyor. Göztepe 2'si de çift sarıdan, Kasımpaşa 1'i direkt ve 1'i ikinci sarı karttan, Kocaelispor ise 2'si de direkt olmak üzere ikişer kez kırmızı kartla cezalandırıldılar.
