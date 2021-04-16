Haberler Gençlerbirliği Özcan Bizati: “Toparlanıp önümüze bakmamız gerekiyor”

: “Toparlanıp önümüze bakmamız gerekiyor”

Teknik Direktörü , maçının ardından, “Bizim bir an önce toparlanıp önümüze bakmamız gerekiyor“ dedi. İşte detaylar...

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 18:54
Özcan Bizati: “Toparlanıp önümüze bakmamız gerekiyor”

'in 35. haftasında , sahasında 'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan iyi başladıkları ve skor avantajını elde ettikleri bir oyun olduğunu belirterek, "Oyunun son 20 dakikasında ilk golü yedikten sonra telaşlandık. Telaşlanma sonucunda yediğimiz gollerle, hele son dakikada yaptığımız bir hatadan dolayı hiç puan alamadık. 1 puan bile önemliydi bizim için. 3 puan çok daha önemliydi. Bizim bir an önce toparlanıp önümüze bakmamız gerekiyor. Önümüzde 7 maçımız var. Sağlam bir şekilde devam etmek gerek" diye konuştu.

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