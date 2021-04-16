Özcan Bizati: “Toparlanıp önümüze bakmamız gerekiyor”

Süper Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özcan Bizati iyi başladıkları ve skor avantajını elde ettikleri bir oyun olduğunu belirterek, "Oyunun son 20 dakikasında ilk golü yedikten sonra telaşlandık. Telaşlanma sonucunda yediğimiz gollerle, hele son dakikada yaptığımız bir hatadan dolayı hiç puan alamadık. 1 puan bile önemliydi bizim için. 3 puan çok daha önemliydi. Bizim bir an önce toparlanıp önümüze bakmamız gerekiyor. Önümüzde 7 maçımız var. Sağlam bir şekilde devam etmek gerek" diye konuştu.