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25 Ağustos 2020, Salı
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Sefa: Hedefim milli forma...

Sefa: Hedefim milli forma...

'nin yıldız futbolcusu , sezona iddialı hazırlanıyor. Yılmaz, hedefinin milli forma olduğunu söyledi.

'nin yıldız futbolcusu , sezona iddialı hazırlanıyor. 30 yaşındaki hücumcu, "Nobre hocamızın takımla iletişimi çok iyi. Daha önce kendisiyle takım arkadaşlığı da yapmıştım. Tarzını iyi biliyorum. Benim de en büyük hedefim yeniden A formasını giymek. Bu sezon gerçek Sefa Yılmaz'ı herkese göstereceğim" dedi.
  1. 25.8.2020
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