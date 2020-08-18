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18 Ağustos 2020, Salı
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Dursun ve Kaplan ’nde

Dursun ve Kaplan Gençlerbirliği’nde

, ’dan 29 yaşındaki savunma oyuncusu ’la 2 yıllık imza atarken, sportif direktörlük görevine ise getirildi.

, 'dan 29 yaşındaki savunma oyuncusu 'la 2 yıllık imza attı. Tecrübeli stoper, geçen sezon Antalyaspor'da 5'i kupada olmak üzere 10 maçta forma giydi. Öte yandan sportif direktörlük görevine de daha önce takımda teknik direktörlük yapan getirildi.
  1. 18.8.2020
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